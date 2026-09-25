長壽秘訣｜103歲日本婆婆無病無痛 開業60年天天煮拉麵 全因3招

出生於1923年、已達103歲高齡的天川福，是日本群馬縣藤岡市60年老字號拉麵店「銀華亭」的創辦人。至今，她仍每星期工作5天、每逢營業日會於中午親自到店裏工作約1小時，落力煮麵、送餐、洗碗及收銀，更透露開業60年來「幾乎從未生過大病」。究竟這位百歲人瑞有什麼長壽秘訣？



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長壽秘訣1. 攝取足夠蛋白質與均衡飲食

天川婆婆的早餐相當豐富，通常以熱水泡軟的米飯，搭配柴魚片、三文魚片、雞丁及溏心蛋，有時也會吃豆腐或納豆。這類蛋白質組合提供了優質的胺基酸，有助於長者維持肌肉量，防止高齡人士常見的「肌少症」。

另外，她認為要讓身體各器官正常運作，就必須攝取足夠營養，因此一直維持著不錯的食量，甚至每晚還會小酌一杯啤酒鬆一鬆。

長壽秘訣2. 持續工作不久坐

天川婆婆的另一個長壽秘訣，在於她「根本坐唔定」。只要在店裏遇到空檔，她便會做簡單的深蹲、踮腳尖運動。她笑稱：「坐著不動太浪費了，只要還能動，就想繼續幫手。」

101歲那年，天川婆婆依然在店裏落力幫手的身影，意外在社交平台上瘋傳，不僅吸引日本及海外媒體爭相採訪，更有遠至台灣、德國的食客特地登門朝聖。孫子後來更偷偷幫她報名綜藝節目，成功圓夢邀請到婆婆最愛的巨星木村拓哉親臨小店，親手接過她煮的拉麵。節目播出後小店人氣大爆發，甚至要實施限時限人流措施。婆婆感性地表示：「到了這個年紀還能收到這份厚禮，對我們這家山腳小店來說，簡直就是奇蹟。」

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老人家退休後若失去生活目標，往往容易出現認知功能退化或抑鬱情緒，進而影響生理機能。天川婆婆坦言，自己每天時間一到就會想著「該去店裏了」、「想去幫手」、「想和大家聊天」。這種強烈的社交連結與自我價值感，是刺激大腦神經元、延緩腦退化症的天然良藥。

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長壽秘訣3. 規律作息

天川婆婆的生活作息極其規律，這也是維持免疫系統正常的關鍵因素之一：

早上 07:00 前：起床、上香、打掃、倒垃圾，並享用豐盛早餐。

中午：前往拉麵店工作約1小時，隨後回家吃午餐及小睡。

晚上 20:00：準時上床睡覺。

長壽的意義不在於活到幾多歲，而是「健康壽命」有多長——就算過百歲，依然可以靠自己雙腳周圍走、與朋友聊天、大口品嚐美食，對生活充滿熱情。103歲的天川婆婆至今仍去拉麵店幫手，在她眼中這不是辛苦，而是一份福氣。她坦言能靠自己能力開舖並堅持至今非常感恩，即使體力不如當年，只要力所能及就想幫得就幫，為的就是「活得無憾」。