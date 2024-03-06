深圳福田美食｜景田漫遊　品嚐潮汕湯粉三巨頭　打卡Cafe一條街

深圳福田區的景田，是深圳最宜居、最hea的社區之一。它可能不如西麗梅林那般熱鬧繁華，也沒有赤尾新洲的歲月沉澱，但它安靜舒適，有生活味，也有煙火氣。關於它的好，我還想再嘮嘮。



地理位置優越，去哪都很方便

要是以景田為圓心，你會發現，半小時車程就能去到很多地方，車公廟、梅林、華僑城、cocopark……周圍還有2號線和9號線交織，不管是通勤還是週末出遊，都很方便。

在景田，可以把生活過得很慢

景田擁有大大小小12座公園，下個樓就能去公園閒逛一圈。在這裏，可以把生活過得很悠閒。

哪怕位於市中心，它也彷彿被按下了0.5倍速，沒有行色匆匆的趕路人，只有下棋的、跳舞的、遛寵物的……每次來景田，都不禁發出「真悠閒啊」的感嘆。

+ 6

美食聚集地，不只有湯粉三巨頭

但圍繞景田，始終逃不開「湯粉」這個話題。雖然相比有名的美食村，景田顯得沒那麼有存在感，但它的街頭巷尾也藏着不少寶藏小店。

去天橋下腸粉吃早餐，去三巨頭吃午飯，再去咖啡街歎個下午茶，景田人的一日三餐，比你想象的還要豐富精彩。

今天就為大家蒐羅了幾家小店，有存留景田人味覺記憶的老字號，也有充滿驚喜的新店。走，跟着我們一起去景田吃飯吧。

景田．美食聚集地

1. Avg Coffee：拉花冠軍開的新店

位於景田咖啡街，主理人是曾獲多項大獎的拉花冠軍。它家以自家烘焙的咖啡豆出名，不同風味、不同烘焙程度、不固定供應十幾種，點單時可以根據自己口味挑選咖啡豆，店裏也有袋裝的售賣。

+ 2

主理人推薦了白桃烏龍的手沖，呈現微微酸味，白桃的清甜縈繞舌尖。另一款特調白桃琥珀，白桃冷萃+橙汁的基底，夏日感十足。不妨挑個慵懶午後來這兒飲咖啡，很是悠閒。

Avg Coffee

地址：福田區商報東二路37-20號（翠葉道）

交通：地鐵2號線蓮花西站A出口，步行370m



2. TaoBread陶家作烘焙屋：從南山開來的寶藏日式麵包店

開在街角的一家日式清新麵包屋，新鮮出爐的麵包整齊陳列在竹筐裏。

以日式麵包和鹼水包為主，種類蠻豐富的，均價10幾蚊（人民幣，下同），整體口味不踩雷。

TaoBread陶家作烘焙屋

地址：福田區景田西86-1號

交通：地鐵9號線景田站E出口，步行160m



3. 王記湯粉店：炒粉和蓮藕湯也很能打

要説哪家選擇最豐富，99%都投給王記。他家「炒粉+蓮藕湯」的組合是不少景田人的標配。

一頓猛火快攻，炒粉兩三分鐘即可出鍋。外表平常，嘗進嘴裏便能發現過人之處，再加勺辣醬，妙得很。

+ 1

炒粉一定得搭配蓮藕湯。湯汁燉煮成粉褐色，甘甜濃香，蓮藕塊頭大口感沙，豬肉和肉餅都為它作配。

豬雜湯粉，始終穩坐頭牌地位，街坊們一週怎麼也會吃個2.3次。粉腸、豬肝、肉筋、肉餅…小山似的堆在頂上，配上沙茶或辣醬更有滋味。

王記湯粉店

地址：福田區景田路新景街綜合市場A座一層A25號

交通：地鐵2/9號線景田站B出口，步行600m



4. 林新美潮汕湯粉店：‍醬料比湯粉還強

景田村裏有兩家新美，不留意的話很容易找錯，20幾年老字號的這家，在綜合市場B座。

讓人眼花繚亂的醬料是特色，都是潮汕人熟悉的調味，不少食客為此專程前來。

+ 1

主食有五種選擇，價位15元~40元不等，價格越高料越豐富，一般20蚊就很頂飽。湯粉標配有瘦肉、肉餅、卷章、肉丸等，來得早還能吃到滷豬粉腸。

林新美潮汕湯粉店

地址：福田區景田路68號景田綜合市場B座B18室

交通：地鐵2號線蓮花西站A出口，步行710m



5. 景田惠松滿庭湯粉：開業27年的元老

1996年開業的惠松，是景田年紀最大的一批店。中途搬過幾個地方，但開水湯碗、自助料台、角落書房的特色都還保留着。

菜單選擇不算多，但架不住景田人真心喜歡，老景田人一吃就是十幾年。

+ 3

肉料明檔現切現焯，澆上一勺每天現熬的骨湯，清冽鮮香，是惠松的精髓，也是景田人鍾情多年的味道。價位越高，可選擇的料越豐富。肉筋很受青睞，去晚可就吃不到了。

景田惠松滿庭湯粉

地址：福田區景田路景田綜合市場A座A31室

交通：地鐵2/9號線景田站B出口，步行550m



吃完，在景田逛逛吧

要是有空可以在景田轉轉，相信你花一天時間都逛不完。

去景蜜公園的藍牆打卡，在草坪上曬太陽，去寵物主題公園遛遛毛孩子，去小津書店挑本好書，悠閒度過一下午。

+ 3

深圳越來越新，不少社區也越來越繁華，但景田的生活依舊慵懶散漫。這裏沒有鋼筋森林的壓力，市井煙火和生活氣息很濃郁，人們也都放緩了節奏過日子。

時間在這裏過得很慢，快樂也很簡單。能住在景田，真的很幸福。

有空，來景田吃飯呀~

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