支票寫法｜支票中文大寫/英文怎麼寫？支票有效期多久？

【支票寫法/支票大寫】支票 (Cheque) 作為一種大額交易方式,同時具法律效用,通常用作要求正式支付紀錄的交易,或者無法進行電子交易的情況。無論支付租金、學費、退款等,這些日常情況都需要使用支票,支票能保留資料確保交易安全和準確性。但是,支票寫法看似複雜,要怎麼寫才算有效?支票英文大寫寫法又怎樣寫?支票有效期時長多少?跟隨下文教你輕易學會支票寫法!

(一舞傾城劇照)

支票|香港一般支票分類

普通支票/不劃線支票:持票人可以憑支票兌成現金,亦可以透過銀行戶口轉賬存入。

現金支票:任何持票人都可以透過銀行兌成現金,沒有指定收款人。

轉帳支票/劃線支票:劃兩條平行線在普通支票上,持票人只能存入指定收款人的戶口,不能兌成現金。

支票|申請往來戶口流程

往來戶口/支票戶口與儲蓄戶口不同,適用於理財、簽發支票和支付日常賬務,更方便地處理現金周轉及財務。

首先要持有銀行儲蓄戶口,再帶同相關銀行要求的文件,到銀行申請開立往來戶口/支票戶口,待銀行1-3個工作天辦理手續後,就能獲得新申請的往來戶口號碼,銀行會將支票簿寄到申請人的通訊地址。

支票寫法|支票完整寫法

1. 日期

香港支票以日、月、年順序正確填寫

2. 收款人(支票抬頭)

支票抬頭完整填寫收款人的名稱, 避免使用縮寫。如以英文填寫個人收款人,可加上稱謂:Mr./ Mrs./ Miss/ Ms.

3. 中文大寫/英文金額

發票人可選擇中文或英文填寫,可參閱下文的支票數字寫法。如以中文填寫整數金額(不含小數),要在最後加上「正」。如以英文填寫,要在金額最後加上「Only」,金額若包含小數,則要在整數和小數之間加上「And」和「Cents」,可參考以下例子。

例:21,050 貳萬壹仟零伍拾元正 Twenty-One Thousand Fifty Dollars Only

例:3,996.5 叁仟玖佰玖拾陸元伍角 Three Thousand, Nine Hundred and Ninety-Six Dollars and Fifty Cents Only



4. 阿拉伯數字金額

確保與大寫數字金額相符。

5. 簽名

發票人需要在支票上簽名,其簽名必須與銀行戶口的簽名樣本一樣,否則有機會被銀行退票。

6. 票根

完成填寫支票後,緊記保留支票存根,留下紀錄用作日後核對。

支票寫法|支票數字/中文大寫/英文寫法

0 零 Zero

1 壹 One

2 貳 Two

3 參 Three

4 肆 Four

5 伍 Five

6 陸 Six

7 柒 Seven

8 捌 Eight

9 玖 Nine

10 拾 Ten



100 壹佰元正 One Hundred Only

1,000 壹仟元正 One Thousand Only

10,000 壹萬元正 Ten Thousand Only

100,000 拾萬元正 One Hundred Thousand Only

1,000,000 壹佰萬元正 One Million Only



支票寫法|注意事項

1. 支票金額填寫後不能更改,否則視為無效;日期、姓名等劃線塗改後,發票人必須在旁簽署確認。

2. 香港銀行所發出的支票, 由簽發日期起計六個月內有效,超過有效期銀行或不會接納。

3. 未滿十八歲之人士,戶口一般只夠用於現金運作,不會獲銀行發出支票簿。18歲以下收款人的支票抬頭要包括收款人姓名、父親或母親的姓名,就可以將支票存入父母任何一方的戶口。

(資料圖片)

支票|存入支票方式

1. 親身到銀行辦理存取支票手續

持票人可於銀行辦公時間內,攜同支票和銀行戶口資料到銀行辦理支票存取手續,請職員為你提取現金或者存入銀行帳戶。

2. 存支票機

銀行存支票機提供24小時支票存款服務,提供有銀行卡或者無卡操作,而且可選擇入票貨幣(港幣、人民幣、美元等),多數銀行的入票截數時間是下午5:30,支票過數時間於下一個工作日結算存入戶口。支票機與提款機一樣遍佈全港,免去前往銀行排隊的時間,操作非常簡單方便。持票人可參閱相關銀行網站,包括中國銀行、匯豐銀行、渣打銀行等,查閱存支票機位置。

3. 手機入票服務

現時最方便透過手機銀行的入票服務,隨時隨地都能夠存入支票。持票人只需要下載手機銀行程式,登入手機銀行,輸入金額後,清楚拍攝掃描支票的正面和背面,即可網上存入支票。結算日下午5:30分前入票,最快下個結算日存入戶口。相關步驟可按此參考。