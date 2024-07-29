江旻憓奪金｜勝出早有玄機?網民直播3大神發現　教練傾電話被惡搞

劍后江旻憓成為首位在巴黎奧運中奪金的運動員，不少香港人都為劍后開心。不少網民睇直播見證或在網上重温歷史時刻，發現在鏡頭背後有３大細節位，惹來不少網上熱議。



HK01圖片

江旻憓（28日）凌晨勇奪劍擊女子重劍個人金牌，市民捱眼瞓收看直播全程支持，一同見證香港運動員再創佳績，Threads、連登、FB等各大社交平台都激烈討論及截圖，在比賽以外更驚覺三大神發現！

1.法國教練傾電話

江旻憓在第二局本來是大比數落後，更一度被拋離至1：7，法國對手Auriane Mallo的教練於5:1時，竟然背著運動員接聽電話，這畫面被現場直播捕捉到，隨即被網民截圖再瘋狂惡搞整ｍｅｍｅ圖，有網民配上《賭俠》、《逃學威龍》及《少林足球》等畫面，也有網民腦補不同對白，「你有一個包裹…..」、「順豐速遞提提你，你有一件」、「幫我book定枱慶祝」。

2.勝出同OT有關？

網上截圖

江旻憓克服落後1：7的劣勢，戰至「決一劍」以13：12反勝世界排名第6的東道主劍手瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）稱后，生涯首奪奧運金牌。有網民直播截圖看到「決一劍」列為「OT」（比賽和局加時)，笑言為在「OT」層面上香港人是世一，「香港一旦進入OT，就無乜可能輸比人」、「香港人一OT, 工作效率就會極速上升，法國人太chilll」、「香港人慣哂OT唔會跌watt，好明顯西人冇呢個優勢」。

3.法國選手超有風度

今次江旻憓的對戰是東道主選手，所以現場觀眾大多支持Auriane Mallo，相對下她的精神壓力也會較大。 而當江旻憓以「決一劍」奪金時，全場更鴉雀無聲。不過從直播鏡頭所見，法國對手即使輸了，依然引領觀眾為江旻憓鼓掌，「呢種體育精神唔係人人都有」，獲不少網民激讚「respect」。