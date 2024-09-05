颱風摩羯｜天文台預警18:20掛八號風球 網民妙問：20分點計出嚟

颱風摩羯已增強為超強颱風、天文台今早宣布考慮在今日（5日）下午4時至7時改發8號風球，有市民抱怨預警掛波時間「太闊」。最新天文台發出準確預警今晩18:20發出八號熱帶氣旋警告信號，不過一樣有市民抱怨入留言區鬧爆，短短20分鐘已吸逾300多個嬲和二百多個留言。



天文台表示，預料與「摩羯」相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區的風力會進一步增強和天氣轉壞，最新消息是會在9月5日18:20發出八號熱帶氣旋警告信號，而化學博士K.Kwong也在其FB專頁發文指今次摩羯「風眼好靚仔」，「暫時係2024年全最強」，更提醒大家黐膠紙和綁好戶外物件。

FB@k_kwong截圖

香港今年到九月也暫時未掛過八號風球，現在第一個颱風即將殺到，不少市民由昨日開始已期待放風假，而今次收工才掛八號的消息一出，天文台FB再次成為市民發洩重災區，不少網民湧入FB專頁鬧爆，「大家準時收工」、「大家努力工作, 不要想風假」、「你遲掛都已經由你，但你唔好咁X街，撞正放工時間掛呀！你屋企係天文台隔離呀？」、「又要動物大遷徙咁迫車」、「又係就收市同收工，係就1520掛啦」。不過也有網民認為天文台的做法抵讚，「算係咁。講到明時間。唔係啲咩日出前。日落後果啲。」、「天文台很照顧大家的需要，也照顧社會需要」，「早成7個鐘公佈都係有人X」，也有網民想知20分是如何算出來。

FB@香港天文台截圖

有網民質疑天文台掛風球時間是為遷就股市，其實今年3月中旬左右，港府據報考慮調整惡劣天氣期間的市場運作，其中討論選項包括最高颱風警報（9號或10號颱風信號）期間繼續維持停市，不過暫時未有進一步消息。