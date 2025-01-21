新年祝福語2025｜蛇年100句長輩/工作祝賀語！附蛇年四字吉祥話

新年祝福語2025｜又到農曆新年，除了至親長輩之外，還有一班用「親戚計數機」都計唔到關係的姨媽姑姐，還未計工作和社交場合會遇到的各類人。見面時怕詞窮只識講恭喜發財？以下5個場景，一共過100句拜年賀詞等大家傍身，輕鬆度過新春佳節。



（《愛回家之開心速遞》劇照）

2025蛇年新年祝福語丨生肖篇

來到蛇年，新年一一系統關於「蛇」的祝福語又是時候出動，始終都有12年未用過，一於趁農曆新年前重溫。

【1】蛇年大吉

【2】金蛇獻瑞

【3】蛇騰四海

【4】福蛇迎春

【5】蛇來運轉

【6】靈蛇出洞

【7】蛇行天下

【8】蛇年發財

【9】祥蛇獻瑞

【10】蛇運當頭

【11】蛇年進財

【12】金蛇報喜

【13】靈蛇納福

【14】蛇年興旺

【15】蛇年如意

其實蛇年都有不少專屬的祝福語（《愛回家之開心速遞》劇照）

2025蛇年新年祝福語丨長輩篇

一年一度的農曆新年可說是長輩們最重視的節日之一。作為家中晚輩，𠱁得長輩們開開心心是基本，話唔定更可以逗到大封利是！

【1】福如東海

【2】壽比南山

【3】福壽雙全

【4】富貴安康

【5】延年益壽

【6】萬壽無疆

【7】金玉滿堂

【8】福星高照

【9】財源廣進

【10】兒孫滿堂

【11】青春常駐

【12】招財進寶

【13】闔家安康

【14】福壽雙全

【15】五福臨門

【16】閤家平安

【17】風調雨順

【18】家宅平安

【19】全家安康

【20】身壯力健

𠱁得長輩們開開心心，話唔定更可以逗到大封利是！（《愛回家之開心速遞》劇照）

2025蛇年新年祝福語丨晚輩篇

面對一班愛錫的後輩，祝福說話永遠不嫌多。這些祝福語，由幼稚園小朋友到大學畢業的社會新鮮人都啱用，派利是時都有多點新意。

【1】學業進步

【2】快高長大

【3】笑口常開

【4】鵬程萬里

【5】心想事成

【6】學業猛進

【7】歲歲平安

【8】福星高照

【9】聰明伶俐

【10】出類拔萃

【11】前程似錦

【12】身體健康

【13】人見人愛

【14】龍騰虎躍

【15】飛黃騰達

【16】學業有成

【17】美夢成真

【18】得償所願

【19】突飛猛進

【20】學有所得

派利是給後輩時，用上不同的賀詞更有新意（《飯戲攻心2》劇照）

2025蛇年新年祝福語丨職場篇

放完農曆新年假之後，見到老闆、上司、同事以及客戶時，不妨準備定不同的祝福語，各位「黎生」新一年在工作上的人際關係必定更得心應手。

【1】大展鴻圖

【2】生意興隆

【3】財源廣進

【4】萬客雲集

【5】開工大吉

【6】年年有餘

【7】蒸蒸日上

【8】萬事勝意

【9】旗開得勝

【10】招財進寶

【11】財源滾滾

【12】欣欣向榮

【13】門庭若市

【14】富貴有餘

【15】大發利市

【16】橫財就手

【17】一路發財

【18】步步高升

【19】財運亨通

【20】花開富貴

各位「黎生」準備定不同的祝福語，新一年在工作上的人際關係必定更得心應手（《愛回家之開心速遞》劇照）

2025蛇年新年祝福語丨萬用篇

太多祝福語好難記住？以下「萬能Key」幫到你！萬一拜年或在大型場合有太多人要祝福，都可以隨時講到一兩句應急。

【1】恭喜發財

【2】新年快樂

【3】身體健康

【4】龍馬精神

【5】大吉大利

【6】年年有餘

【7】吉祥如意

【8】萬事如意

【9】心想事成

【10】恭賀新禧

【11】春風得意

【12】甜甜蜜蜜

【13】出入平安

【14】如意吉祥

【15】事事順利

【16】事事如意

【17】如魚得水

【18】飛黃騰達

【19】一帆風順

【20】全家安康

【21】年年高升

【22】花開富貴

【23】新年吉祥

【24】洋洋向上

【25】八方來財