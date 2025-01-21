新年祝福語2025｜蛇年100句長輩/工作祝賀語！附蛇年四字吉祥話
新年祝福語2025｜又到農曆新年，除了至親長輩之外，還有一班用「親戚計數機」都計唔到關係的姨媽姑姐，還未計工作和社交場合會遇到的各類人。見面時怕詞窮只識講恭喜發財？以下5個場景，一共過100句拜年賀詞等大家傍身，輕鬆度過新春佳節。
2025蛇年新年祝福語丨生肖篇
來到蛇年，新年一一系統關於「蛇」的祝福語又是時候出動，始終都有12年未用過，一於趁農曆新年前重溫。
【1】蛇年大吉
【2】金蛇獻瑞
【3】蛇騰四海
【4】福蛇迎春
【5】蛇來運轉
【6】靈蛇出洞
【7】蛇行天下
【8】蛇年發財
【9】祥蛇獻瑞
【10】蛇運當頭
【11】蛇年進財
【12】金蛇報喜
【13】靈蛇納福
【14】蛇年興旺
【15】蛇年如意
2025蛇年新年祝福語丨長輩篇
一年一度的農曆新年可說是長輩們最重視的節日之一。作為家中晚輩，𠱁得長輩們開開心心是基本，話唔定更可以逗到大封利是！
【1】福如東海
【2】壽比南山
【3】福壽雙全
【4】富貴安康
【5】延年益壽
【6】萬壽無疆
【7】金玉滿堂
【8】福星高照
【9】財源廣進
【10】兒孫滿堂
【11】青春常駐
【12】招財進寶
【13】闔家安康
【14】福壽雙全
【15】五福臨門
【16】閤家平安
【17】風調雨順
【18】家宅平安
【19】全家安康
【20】身壯力健
2025蛇年新年祝福語丨晚輩篇
面對一班愛錫的後輩，祝福說話永遠不嫌多。這些祝福語，由幼稚園小朋友到大學畢業的社會新鮮人都啱用，派利是時都有多點新意。
【1】學業進步
【2】快高長大
【3】笑口常開
【4】鵬程萬里
【5】心想事成
【6】學業猛進
【7】歲歲平安
【8】福星高照
【9】聰明伶俐
【10】出類拔萃
【11】前程似錦
【12】身體健康
【13】人見人愛
【14】龍騰虎躍
【15】飛黃騰達
【16】學業有成
【17】美夢成真
【18】得償所願
【19】突飛猛進
【20】學有所得
2025蛇年新年祝福語丨職場篇
放完農曆新年假之後，見到老闆、上司、同事以及客戶時，不妨準備定不同的祝福語，各位「黎生」新一年在工作上的人際關係必定更得心應手。
【1】大展鴻圖
【2】生意興隆
【3】財源廣進
【4】萬客雲集
【5】開工大吉
【6】年年有餘
【7】蒸蒸日上
【8】萬事勝意
【9】旗開得勝
【10】招財進寶
【11】財源滾滾
【12】欣欣向榮
【13】門庭若市
【14】富貴有餘
【15】大發利市
【16】橫財就手
【17】一路發財
【18】步步高升
【19】財運亨通
【20】花開富貴
2025蛇年新年祝福語丨萬用篇
太多祝福語好難記住？以下「萬能Key」幫到你！萬一拜年或在大型場合有太多人要祝福，都可以隨時講到一兩句應急。
【1】恭喜發財
【2】新年快樂
【3】身體健康
【4】龍馬精神
【5】大吉大利
【6】年年有餘
【7】吉祥如意
【8】萬事如意
【9】心想事成
【10】恭賀新禧
【11】春風得意
【12】甜甜蜜蜜
【13】出入平安
【14】如意吉祥
【15】事事順利
【16】事事如意
【17】如魚得水
【18】飛黃騰達
【19】一帆風順
【20】全家安康
【21】年年高升
【22】花開富貴
【23】新年吉祥
【24】洋洋向上
【25】八方來財