新年快樂馬年10大WhatsApp Stickers祝福圖免費下載｜附防騙錦囊

2026馬年農暦新年又就快到啦！每逢新年大家都會瘋狂同親戚朋友互派WhatsApp Stickers以表達祝福，但近日有消息指，黑客正利用節日氣氛發動新型詐騙攻擊，將惡意編碼暗藏在祝福貼圖之中，只要點擊下載，手機就會被駭客入侵，甚至「Hack」入銀行戶口！究竟邊啲sticker會中招？係咪真係傳個賀年sticker都會中毒？

網上圖片

其實WhatsApp Stickers只是普通的圖像檔案（WebP格式），如jpg或png，或影片格式，如mp4或動圖格式，並不具備執行惡意程式的能力，而暫時未有單靠點擊sticker就能入侵手機的案例。

雖然sticker本身無毒，但若同時附上不明連結，就要留神！香港網絡安全事故協調中心提醒市民，黑客會利用「領取PayMe利是」或「下載賀年App」作招徠，搏大家節日鬆懈點擊釣魚連結，但其實暗藏木馬程式，一旦點擊下載檔案，黑客就能攔截SMS竊取銀行驗證碼，隨時轉走存款，當中以Android用戶尤其危險。

其實「Sticker有毒」這類傳聞早於2019年至2023年間在馬來西亞流傳。當地機構MyCERT原意是提醒市民提防經 WhatsApp 傳播的「惡意連結」，例如NewYearGift.apk或Greeting.apk等看似正常的檔案名稱，及後經網上不斷轉發，最終誤傳成「賀年貼圖」有毒之說。

網上圖片

搞清楚詐騙傳聞了，那麼今年大家又預備好新的 stickers未呢？《開罐》就為大家精選了10款新年主題WhatsApp Stickers，當中除了超人氣的Chiikawa、綠色小恐龍 BRACHIO、Sanrio水怪之外，就連近期有份客串Netflix 劇集Stranger Things的Monchhichi都有，大家一定要記得下載啊！

2026新年快樂Sticker｜1.Monchhichi Harbour Carnival

Monchhichi whatsticker.online 截圖

Y2K熱潮令Monchhichi再度爆紅，不但成為Blackpink Lisa的新寵，就連Netflix熱門劇集Strangers Things中都見到他的身影，緊貼潮流的大家又怎能錯過呢！

下載在此：Monchhichi Harbour Carnival

2026新年快樂Sticker｜2. Chiikawa吉伊卡哇Happy New Year

Chiikawa sigstick截圖

新年怎可以沒有近年最強IP Chiikawa！這款Sticker有吉伊、小八、烏薩奇的新年造型，除了穿上超萌唐裝之外，還戴上了醒獅帽、又拿著大桔賀年，各小可愛更手執揮春祝大家「食極唔肥」、「升職加薪」、「身體健康」，就算不是 Chiikawa迷收到sticker都會好開心！

下載在此：Chiikawa吉伊卡哇Happy New Year

2026新年快樂Sticker｜3. 2026 Joguman揮春

Joguman sigstick截圖

JOGUMAN（조구만） 是來自韓國的插畫品牌，近期在社群媒體和文創圈超火紅，主角綠色小恐龍 BRACHIO綠色圓圓的身軀，經常擺出一副「看透世事」或「隨便啦」的淡定表情，相當討好。Sticker雖然走簡約路線，但揮春字眼「準時收工」和「升職加薪」令社畜相當有共鳴，大推！

下載在此：2026 Joguman揮春

2026新年快樂Sticker｜4.香港海洋公園 -《Panda Friends 新春及情人節貼圖 2026》

whatsticker.online 截圖

自從家姐和細佬出世之後，港人對熊貓的關注度都大大增加！海洋公園就推出了Panda Friends系列熊貓Q版貼圖，今年更設計了農曆新年和情人節版本，每個都超級可愛！

下載在此：Panda Friends 新春及情人節貼圖 2026

2026新年快樂Sticker｜5.海獺咪寶 馬年篇

毛茸茸的海獺真的令人無法抵擋，台灣超人氣的插畫「海獺咪寶」的馬年系列WhatsApp Stickers，已經預備好為大家送上最萌的祝福，大家又怎可以不下載呢！

下載在此：海獺咪寶 馬年篇

2026新年快樂Sticker｜6.MOSTown x HANGYODON 風生「水」起花庭園

whatsticker.online 截圖

Sanrio系列的朋友仔一直都超受歡迎，今年「HANGYODON」水怪更是當中的大熱，有關的周邊產品不論是便利店還是超市都隨處可見，當然又怎少得了stickers呢！ 喜歡水怪的大家就一定不能錯過啦！

下載在此：MOSTown x HANGYODON 風生「水」起花庭園

2026新年快樂Sticker｜7.將軍澳中心「柑柑貓萌寵喜氣賀馬年」

whatsticker.online 截圖

由香港插畫師葉貓所畫的「柑柑貓」來跟大家一同慶新年啦，各位貓奴們預備好未？

下載在此：將軍澳中心「柑柑貓萌寵喜氣賀馬年」

2026新年快樂Sticker｜8.大快活 x TAIMASING賀年Sticker 2026

whatsticker.online 截圖

香港超人氣插畫角色大麻成，相信大家都一定認識他！今年大麻成和大快活聯乘推出賀年貼圖同大家拜個馬年，祝福大家新一年生活「快活」！

下載在此：大快活 x TAIMASING賀年Sticker 2026

2026新年快樂Sticker｜9.LEGO® 馬年 Stickers 2026

whatsticker.online 截圖

LEGO 一向是不少小朋友的心頭好，近年更憑多套人氣電影、動畫改編作品攻佔大銀幕，熱度再度急升。今年LEGO就推出了一系列馬年新春貼圖，變身成爲財神，招財貓同大家拜年！

下載在此：LEGO® 馬年 Stickers 2026

2026新年快樂Sticker｜10. 可愛馬年新年Stickers

whatsticker.online 截圖

2026踏入馬年，有關馬的Stickers當然不能少，這款馬年插圖用色相當柔和，而且設有不少祝福語句，例如「這一年受你照顧了感恩在心」、「吃飽好過年」、「祝你馬到功成」等等，相當有馬年氣氛，簡單又暖心。

下載在此：可愛馬年新年Stickers

反詐騙協調中心6大重點呼籲

大家下載完心水Sticker準備拜年之餘，記得時刻保持警覺！反詐騙協調中心亦列出6大重點呼籲，教大家提防網絡陷阱，過個平安肥年！

1. 切勿隨意點擊電郵、短訊或網頁內的超連結，登入任何可疑網站或下載附件；

2. 切勿將個人、信用卡資料、三位元數安全碼（CVC/CVV）及一次性密碼輸入不明來歷的應用程式或網站；

3. 除了向有關機構驗證，市民也可在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」手機應用程式，輸入可疑網址查核；

4. 如你的WhatsApp帳戶被盜用，可參考以下網頁： https://faq.whatsapp.com/1131652977717250/?helpref=hc_fnav

5. 提醒身邊親友慎防受騙；

6. 如有懷疑，致電「防騙易18222」熱線查詢。