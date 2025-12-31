新年祝福語2026｜馬年100+句長輩/工作祝賀語！附馬年四字吉祥話

新年祝福語2026｜又到新年，除了至親長輩之外，還有一班用「親戚計數機」都計唔到關係的姨媽姑姐，還未計工作和社交場合會遇到的各類人。見面時怕詞窮只識講恭喜發財？以下5個場景，一共過100+句拜年賀詞等大家傍身，有四字也有句子吉祥話，讓你輕鬆度過新春佳節。



（《愛回家之開心速遞》劇照）

其實新年都有不少專屬的祝福語（《愛回家之開心速遞》劇照）

2026新年祝福語丨長輩篇

一年一度的新年可說是長輩們最重視的節日之一。作為家中晚輩，𠱁得長輩們開開心心是基本，話唔定更可以逗到大封利是！

【1】福如東海

【2】壽比南山

【3】福壽雙全

【4】富貴安康

【5】延年益壽

【6】萬壽無疆

【7】金玉滿堂

【8】福星高照

【9】財源廣進

【10】兒孫滿堂

【11】青春常駐

【12】招財進寶

【13】闔家安康

【14】福壽雙全

【15】五福臨門

【16】閤家平安

【17】風調雨順

【18】家宅平安

【19】全家安康

【20】身壯力健

𠱁得長輩們開開心心，話唔定更可以逗到大封利是！（《愛回家之開心速遞》劇照）

2026新年祝福語丨句子篇

【1】2026 奔騰而至，祝你萬馬奔騰，事業飛黃騰達！

【2】2026 龍馬精神，願你身體健朗，每天都充滿活力與朝氣。

【3】馬年到了，祝你的財運像水一樣源源不斷！

【4】恭喜發財，祝你的錢包越來越重，越來豐滿！

【5】祝你工作如魚得水，升遷加薪一路暢通無阻！

【6】恭喜發財，祝你的財富像你的笑容一樣，越來越寬廣！

【7】祝你在新的一年裡，生活如湯圓般圓滿，甜甜蜜蜜！

【8】祝你馬年財運亨通，馬到成功，捉住每一個賺錢機會！

【9】祝你在新的一年裡，財運如潮水般洶湧而來，心想事成！

【10】祝你新年裡，煩惱少少，快樂多多!

【11】新年到了，祝你事業如火如荼，升遷加薪，快人一步！

【12】祝你在新的一年裡，心想事成，運氣像彩虹一樣，七彩斑斕！

【13】祝你每一天都如同蜜糖般甜蜜，心情永遠都如陽光般明亮！

【14】祝你新一年駿馬奔騰展宏圖，事業蒸蒸日上，財源廣進！

【15】祝你的馬年如意吉祥，心想事成！

【16】馬年大吉大利，願你的每一天都心想事成，幸福無比！

【17】新年快樂，萬事如意！ 願你在新的一年裡，心想事成，幸福滿滿！

【18】恭喜發財，財源廣進！ 祝你事業蒸蒸日上，財運滾滾而來！

【19】健康平安，福氣滿滿！ 願你新的一年身體健康，平安順遂！

【20】新年新氣象，夢想成真！ 願你在新的一年裡，勇敢追夢，收穫滿滿！

【21】願新年的鐘聲，為你敲開一整年的好運。馬年平安，闔家歡喜。

【22】2026 願你脂肪「馬」上撤退，肌肉「馬」上到位！

【23】祝你新一年馬力全開，衝向目標！

【24】2026 願你在新的征程中，一馬當先，跨越所有困難與高山。

【25】在馬年，願愛如春日暖陽，馬不停蹄地來到你身邊。

【26】馬年發發發，事業步步高！

【27】一馬平川生活美，一心一意愛如初。

【28】馬年快樂，笑口常開，幸福相伴！

【29】願您在馬年，乘風破浪，一馬當先，在商海中橫刀立馬，再攀高峰。

【30】馬年到，好運到，福星高照，喜事連連。

【31】馬年行大運！祝你福星高照，笑口常開，萬事都如意。

【32】祝您身體健康，福壽安康！

【33】恭祝您新年快樂，萬事如意！

【34】春回大地，萬象更新，祝您新的一年吉祥如意！

【35】策馬奔騰，錢途無量！

【36】志在千里，前程似錦！

【37】一帆風順，萬事如意！

【38】五福臨門，健康平安！

【39】新一年唔使做牛做馬，要做就做隻「千里馬」，遇到伯樂，人工加完再加！

【40】倒數的鐘聲即將敲響，2025 的遺憾終將留在過往；願零點過後，2026 的驚喜如策馬奔騰，馬不停蹄向你而來。

2026新年祝福語丨晚輩篇

面對一班愛錫的後輩，祝福說話永遠不嫌多。這些祝福語，由幼稚園小朋友到大學畢業的社會新鮮人都啱用，派利是時都有多點新意。

【1】學業進步

【2】快高長大

【3】笑口常開

【4】鵬程萬里

【5】心想事成

【6】學業猛進

【7】歲歲平安

【8】福星高照

【9】聰明伶俐

【10】出類拔萃

【11】前程似錦

【12】身體健康

【13】人見人愛

【14】龍騰虎躍

【15】飛黃騰達

【16】學業有成

【17】美夢成真

【18】得償所願

【19】突飛猛進

【20】學有所得

派利是給後輩時，用上不同的賀詞更有新意（《飯戲攻心2》劇照）

2026新年祝福語丨職場篇

放完農曆新年假之後，見到老闆、上司、同事以及客戶時，不妨準備定不同的祝福語，各位「黎生」新一年在工作上的人際關係必定更得心應手。

【1】大展鴻圖

【2】生意興隆

【3】財源廣進

【4】萬客雲集

【5】開工大吉

【6】年年有餘

【7】蒸蒸日上

【8】萬事勝意

【9】旗開得勝

【10】招財進寶

【11】財源滾滾

【12】欣欣向榮

【13】門庭若市

【14】富貴有餘

【15】大發利市

【16】橫財就手

【17】一路發財

【18】步步高升

【19】財運亨通

【20】花開富貴

各位「黎生」準備定不同的祝福語，新一年在工作上的人際關係必定更得心應手（《愛回家之開心速遞》劇照）

2026新年祝福語丨萬用篇

太多祝福語好難記住？以下「萬能Key」幫到你！萬一拜年或在大型場合有太多人要祝福，都可以隨時講到一兩句應急。

【1】恭喜發財

【2】新年快樂

【3】身體健康

【4】龍馬精神

【5】大吉大利

【6】年年有餘

【7】吉祥如意

【8】萬事如意

【9】心想事成

【10】恭賀新禧

【11】春風得意

【12】甜甜蜜蜜

【13】出入平安

【14】如意吉祥

【15】事事順利

【16】事事如意

【17】如魚得水

【18】飛黃騰達

【19】一帆風順

【20】全家安康

【21】年年高升

【22】花開富貴

【23】新年吉祥

【24】洋洋向上

【25】八方來財