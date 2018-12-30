節日狂歡後身材拯救法　5個運動APP宿舍輕鬆塑造好身形

撰文：劉韻瑩
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大學生沒有錢又沒有時間去gym room做運動，但又想鍛鍊身體？以下5個app可以讓你輕鬆在宿舍都能練出完美身段！
1.【KEEP】
KEEP是於網上非常受歡迎的減肥APP，
更是Apple App Store官方推薦的運動APP。
其中它的訓練有分成不同等級，
不同基礎的人都可以透過這個apps去進行鍛鍊。
2.【J&J Official 7 Minute Workout】
都市人生活忙碌，
即使是學生們都有功課和考試的壓力，
難以抽出時間去做運動。
這個APP就正正標榜，
只用7分鐘就可以做到訓練。
3.【薄荷健康】
這個app比起以上兩個較多元化，
除了提供基本的運動訓練外，
也有提供一些對減肥有用的資訊，
例如一些減肥餐單。
它更可讓大家一起互相交換資訊，
是一個很好的減肥的資訊平台。
4.【Nike Training Club】
NIKE是一個世界知名的運動品牌，
旗下亦有推出運動APP。
這個app與另外一個以跑步為主的不同，
它主要以肌肉及線條的訓練，
都有分不同的等級，
你只要跟著影片的指示，
就可以訓練到完美的身段。
5.【Workout for Women: Fitness App】
顧名思義，這個app是專為女性而設。
入面亦設有不同的運動訓練，
而大部分都是短時間的，
非常適合沒有時間但又想做運動的妳！