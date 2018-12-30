節日狂歡後身材拯救法　5個運動APP宿舍輕鬆塑造好身形

大學生沒有錢又沒有時間去gym room做運動，但又想鍛鍊身體？以下5個app可以讓你輕鬆在宿舍都能練出完美身段！

1.【KEEP】

KEEP是於網上非常受歡迎的減肥APP，

更是Apple App Store官方推薦的運動APP。

其中它的訓練有分成不同等級，

不同基礎的人都可以透過這個apps去進行鍛鍊。

iOS下載

Andriod下載

2.【J&J Official 7 Minute Workout】

都市人生活忙碌，

即使是學生們都有功課和考試的壓力，

難以抽出時間去做運動。

這個APP就正正標榜，

只用7分鐘就可以做到訓練。

iOS下載

Andriod下載

3.【薄荷健康】

這個app比起以上兩個較多元化，

除了提供基本的運動訓練外，

也有提供一些對減肥有用的資訊，

例如一些減肥餐單。

它更可讓大家一起互相交換資訊，

是一個很好的減肥的資訊平台。

iOS下載

4.【Nike Training Club】

NIKE是一個世界知名的運動品牌，

旗下亦有推出運動APP。

這個app與另外一個以跑步為主的不同，

它主要以肌肉及線條的訓練，

都有分不同的等級，

你只要跟著影片的指示，

就可以訓練到完美的身段。

iOS下載

Andriod下載

5.【Workout for Women: Fitness App】

顧名思義，這個app是專為女性而設。

入面亦設有不同的運動訓練，

而大部分都是短時間的，

非常適合沒有時間但又想做運動的妳！

iOS下載

Andriod下載