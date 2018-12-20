【出軌集中地】日本島根縣劈腿率全國之最　離婚率卻完全相反？！

日本安全套製造商相模工業就情侶出軌行為進行調查，意外發現日本出軌率最高的島根縣離婚率竟然極低，原來與女生們大多選擇原諒的傾向有關。

日本相模安全套工業就出軌行為對全國14萬（20~60歲）人士進行調查。（網上圖片）

男性出軌比女生多



據相模工業的調查結果所得，發現日本有27%受訪男生曾與伴侶以外的異性發生性行為，而女生則有16%。而出軌率高最的地方則是島根縣，有26.5%的受訪者曾經出軌。

東京排第5。（節目截圖）

出軌率與離婚率完全相反



節目《ソノサキ》發現即使島根縣出軌率排全國首位，但離婚率卻完全相反，於47個都道府縣中排43。



有見及此，節目前往島根縣進行調查，發現當地女性面對伴侶頻頻出軌仍選擇大方原諒...



點擊影片觀看島根縣女生受訪

原諒伴侶出軌一兩次還尚算能接受，但片中女生們也太豁達了吧... 7個月接連出軌6次居然還能無條件原諒，愛情果然是盲目的。



出軌也無需付出任何代價，難怪島根縣的出軌率這麼高啊...



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