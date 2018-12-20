【太陽與海】元朗28年台食店轉手　伙計接棒再續街坊情　

位於元朗「台灣太陽與海珍珠紅茶坊」開店至今有28年歷史，老闆12月初在 Facebook宣佈結業，吸引大批客人重遊該店回味。 「太陽與海」見證的不止是食客的成長，老闆黎文滔的人生大事亦在這裡發生。

台灣太陽與海珍珠紅茶坊位於元朗炮仗坊，已開店28年。（植加佑攝）

香港元祖級台灣食店

「太陽與海」在元朗開業約2年後，

原本是職員的阿滔接手成為老闆，

一做便26年。



從前未流行台灣菜、台飲，

香港連珍珠奶茶用的

粗飲管都沒有，

阿滔要另外從台灣訂回來。

除了粗飲管，

鹽酥粉都是從台灣入貨。



「以前合作的供應商都倒閉了，

唯有親身到台灣尋找」。

相比現在台式飲食大行其道，

26年前要烹調出地道風味，

難度高，勞心，也勞力。

黎老闆和太太由相識、交往、結婚、生小孩都在「太陽與海」發生。（植加佑攝）

承載元朗人回憶

「太陽與海」屹立元朗28年，

不少顧客都是從小吃到大，

老闆和老闆娘亦是元朗人，

他們看着街坊長大，

街坊亦看着他們成長。

在這裡最大的回憶，就是遇到一個靚女來吃飯。 台灣太陽與海珍珠紅茶坊 老闆黎文滔

黎老闆不擅辭令，對太太的愛都放在心裡。

有一次和老婆聊天，她說指甲已剪得這麼短，為什麼仍會反甲，我在想是否該停一停。 台灣太陽與海珍珠紅茶坊 老闆黎文滔

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由食客變老婆

由「𡃁仔」做到變中佬，

太陽與海為阿滔帶來人生轉變，

不只事業，還有愛情。

他的太太在附近服裝店上班，

經常和同事到「太陽與海」吃飯

兩人因此遇上。

「太陽與海」承載着二人回憶，

結業肯定是一個艱難決定。

但考慮過收家庭、收入等因素，

阿滔還是選擇結束。

阿軒10年前就在這裡打工，聽到結業消息，決定接手，讓這份感情延續下去。（植加佑攝）

工作10年伙計接手

結業消息一出，

街坊舊客紛紛重遊舊店

太陽與海因此有了轉機。

於該店工作10年多的伙計阿軒，

決定接手成為第三代老闆，

阿軒10年前從內地來香港，

由不會廣東話，

到學會做各種食物，

阿軒說阿滔夫婦

是全世界最好的老闆。

大學時期阿軒已在這裡打工，

大學學費都在這裡賺，

對這裡回憶太多，

不忍心親眼看它結業，

於是接手生意。

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黎老闆在這小小的炸房，煮足26年。（植加佑攝）

鹽酥雞的秘密

外間很多地方賣鹽酥雞，

但「太陽與海」有他自己一套。



「前一晚就要做定（雞肉），

切好再加調味料，

醃了一晚入味後，

再半炸，有客人點再新鮮炸。」

在這裡吃了20年的Jenny亦有感

「太陽與海」的鹽酥雞，

不像外間的

只有炸皮上有鹽酥粉，

雞肉都醃了味。

「最主要是控制溫度，

油不夠熱，

食物就會吸油，

變得油淋淋。」

「太陽與海」的炸物

的確沒有油膉味，

放涼了都不會吃出油味，

表皮香脆，但雞肉不會乾身，

難怪20多年來

仍可以留住食客的胃。

珍珠奶茶堅持每天用

新鮮煲綠茶、紅茶，

把握煮茶時間亦很講究，

紅茶煲得久會澀，

不夠時間又怕淡；

珍珠亦是日日新鮮煮，

掌握火喉，

煮太久珍珠就會淋。

小店的珍珠奶茶

不比連鎖店差，

奶滑茶香，

甜度相等於外間的五分糖，

甜得舒服，

珍珠喝到最後仍然煙韌。

（植加佑攝）

讓這裡多走20年

沒有血緣關係，

但「太陽與海」仍能一手接一手做下去，

這麼多年的感情，

老闆希望大家可以繼續支持：

「讓這裡多個10年20年，

一直下去。」