盤點2018年20首必聽k-pop冠軍歌 　BTS、EXO等天王之年

大家還記得今年有甚麼好歌推出嗎?《OPENER》小編為大家盤點20首今年必聽的K-POP冠軍歌,首首都耳熟能詳!

Momoland

【1】MOMOLAND《Bboom Bbom》



今年1月推出的《Bboom Bbom》,

一共拿過7次音樂榜冠軍。

主唱的MOMOLAND,

靠這首歌「起死回生」,

成功成為一位女團。

【2】iKON《Love Scenario》



同樣是1月推出的《Love Scenario》,

總共拿了11次音樂榜冠軍,

朗朗上口的旋律和歌詞

就是它成功的關鍵。

雖然它是年頭的歌曲,

但直到現在,

在韓國也是熱播歌曲之一。

iKON

【3】Red Velvet《Bad boy》



Red Velvet今年可說是十分大勢,

今年1月尾推出的《Bad boy》

獲得樂迷一致的好評,

總共拿下5次音樂榜冠軍,

之後的《Power Up》

也獲得相當不錯的成績。

Red Velvet

【4】MAMAMOO《Starry Night》



今年超忙碌的MAMAMOO,

由年頭忙到年尾,

粉絲曾經抗議,

反對公司安排太多活動給她們。

而這首《Starry Night》在3月發行,

總共獲得9個冠軍。

MAMAMOO

【5】Winner《Everyday》

Winner今年亦狀態大勇,

4月推出的《Everyday》,

雖然曾經因為歌詞中出意

「lotto」這個特定牌子而

被KBS禁播,

但仍然無阻他們的人氣,

拿下4次冠軍。

Winner

【6】Twice《What is love》



大勢中的大勢女團Twice,

每次活動都能造成熱話。

今年4月以《What is love》回歸的她們,

又再拿下好成績,

共拿了12次冠軍。

TWICE

【7】GFRIEND《Time for the moon night》



清純系偶像代表GFRIEND,

自從16年憑著《Rough》一炮而紅後,

之後每次活動都有好成績。

今年4月推出的《Time for the moon night》,

一共拿下10次冠軍。

GFRIEND

【8】(G)I-DLE《LATATA》



(G)I-DLE雖然今年才出道,

但一出道便成功憑田小娟的自作曲,

成為最快拿下一位的女團之一。

(G)I-DLE

【9】BTS《Fake Love》



紅編全球的BTS,

今年亦在韓國本土活動兩次,

其中在年中發佈的《Fake Love》,

破了韓團在YouTube

最快突破2億觀看次數的紀錄,

在韓國亦一共拿下12個冠軍。

BTS

【10】Wanna One《Light》



國民男團Wanna One,

將在今天(12月31日)結束了...

相信各位Wannable(Wanna One粉絲)

也十分不捨!

Wanna One在1年半

十分努力活動,

每次回歸都能拿下1位,

就像今年的《Light》,

一共拿了7次冠軍。

Wanna One

【11】SHINee《I Want You》



自從鍾鉉自殺身亡後,

大眾一直都十分關注SHINee往後的發展,

很多人都擔心他們能否再重新出發。

不負大家的期望,

SHINee在今年先後發佈了4張專輯,

而《Good Evening》和《I Want You》

亦成功拿下冠軍,

相信二哥在天之靈也會感到安慰!

SHINee

【12】BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》



YG女團BLACKPINK,

自出道開始已經成為人氣女團。

雖然她們這次以《DDU-DU DDU-DU》回歸,

距離上次回歸已經相隔一年,

但依然無損她們的人氣,

一共拿下11次冠軍。

BLACKPINK

【13】Apink《I'm so sick》



出道至今已經7年的Apink,

是少數出道超過5年仍然

活躍歌壇的女子組合。

今年4月,

她們一改清純的風格,

轉走型格路線,

也獲得一致好評,

共拿了6次冠軍。

Apink(dispatch圖片)

【14】善美《Siren》



Wonder Girls出身的善美,

是現時最成功的女solo歌手之一,

每次回歸都能以不同造型

為觀眾帶來新鮮感。

而今年推出的《Siren》亦十分成功,

一共拿了6次冠軍。

善美

【15】GOT7《Lullaby》



GOT7今年亦十分積極活動,

分別憑著《LOOK》、

《Lullaby》和《Miracle》

成功拿下多個冠軍。

當中最受歡迎的是《Lullaby》,

共拿了7次冠軍。

GOT7

【16】IU《BBIBBI》



由國民妹妹蛻變成為

成熟女生的IU,

今年以《BBIBBI》一曲

橫掃各音樂榜。

雖然是次沒有任何打歌活動,

但卻能拿下7次冠軍。

IU

【17】EXO《Tempo》



相隔一年多,

天王EXO終於以《Tempo》一曲回歸!

雖然很多EXO-L都不滿意公司

今次沒有多替EXO宣傳新歌,

但也無損他們的人氣。

《Tempo》之後,

現在EXO亦正在以《Love Shot》活動中。

EXO

【18】Jennie《Solo》



BLACKPINK的Jennie今年solo出道,

新曲推出隨即拿下多個國家itunes的1位,

在人氣歌謠更擠下Wanna One、

Twice等人氣組合,

拿下3次冠軍。

Jennie

【19】BTOB《Beautiful Pain》



有種說法叫「信聽BTOB」,

原本主打勁歌熱舞的BTOB,

自從推出《It's okay》、

《Missing You》等抒情歌後,

變轉型成為美聲組合。

而11月推出的《Beautiful Pain》,

成功擠下Twice拿下冠軍,

成員也覺得十分驚喜!

BTOB

【20】MINO《Fiance》



Winner的rapper MINO,

於年尾憑著《Fiance》一曲

橫掃各個音樂榜,

截止目前為止已拿下6次冠軍。

雖然在《新西遊記》中有

「黑洞」、「白痴」的表現,

但在舞台上卻展示出

有如火花一樣的霸氣。

MINO

