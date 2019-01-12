【中小學回憶】輕黏土、燈籠　8個美勞堂必做過的煩人勞作

想當年小學的時候，大家最怕的科目很多時候都是中英數，但對於部分學生和家長來說，美勞科才是最可怕的惡夢，只因那些極級麻煩及無聊的勞作。以下8個經典的煩人勞作，你又有沒有做過？

（網上圖片）

1. 燈籠

這個一定是小學必做勞作，

還是最煩最難搞的。

你想想一個小學生，

又要弄內籠又要黏玻璃紙，

年年中秋都要弄一個新的，

究竟有甚麼意義？

所以我每年都做一樣的楊桃，

正常一點來說，

其實不是我，是我的父母。

（圖片來源：琉璃廠古玩藝術品交易網）

2. 風箏

在眾多美勞勞作中，

小編最深印象的就是風箏，

因為它的難度是最高。

由它的支架開始，

以至上面的裝飾都由學生們一手包辦。

雖然做出來以後非常有成功感，

但我記得一個風箏足足做了一個月，

再做？還是不了。

（圖片來源：thedawncreative）

3. 書法/墨水畫

可能學校對於學生的書法技能非常著重，

因此大家都一定要學識用毛筆。

毛筆書法可說是另一個惡夢，

開墨水以至握筆方法，

都是一件不容易的事。

小編曾經試過用「科學毛筆」，

結果最後被老師一秒踢穿。

（網上圖片）

4. 輕黏土

相信小時候很多人都有玩泥膠，

而上小學的時候就升級

變成玩黏土。

但很多時候輕黏土都非常脆弱，

即使在學校是完好無缺，

拿回家都一定粉身碎骨。

（《精靈寶可夢 香港》facebook圖片）

5. 填色

說到填色，一定要拿近期這張圖來說，

想不到現在只是填色，

都要去到LV. 999，

想當年美勞課的填色，

已經算是最容易的功課。

因為不需要用腦，

只是用手塗上就完成。

不過那時通常都是用粉彩，

次次用完雙手都非常骯髒。

（圖片來源：小雞媽的生活）

6. 牛奶盒

這個牛奶盒的設計比賽年年都會舉辦，

而每一年都要收集新的牛奶盒，

又要想新的主題。

而且很多時候都是強制參與的，

原因就是因為學校想拿參與獎…

（圖片來源：媽咪趣）

7. 樹葉畫

每次上美勞堂前，

老師都會要我們收集一堆雜物（垃圾），

甚麼膠樽樹葉甚麼都有，

最常見的一定是樹葉畫。

（圖片來源：黑胡桃網路閣）

8. 種綠豆

雖然這個不是美勞堂做的勞作，

但也是另類的「勞作」。

小編當時還以為每個人都會種到出來，

但最後發現每個人都成功發芽

除了自己，

種了三個月的綠豆還是綠豆…

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