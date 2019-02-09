【情人節】6個簡易編髮教學　短髮也輕鬆轉風格　讓男友眼前一亮

情人節約會當然要隆重其事，花多一點心機去襯套衫，整個髮型，轉一轉風格，給男友一個驚喜，讓他眼前一亮！所以小編就為大家找來6款簡易人氣編髮教學，不只長髮可以學，短髮也適用！

IU就是公主頭的最佳例子！（網上圖片）

【1】浪漫公主頭

情人節當天，所有女人都是公主！所以當然要學一學紮個公主頭了，不管是長髮或短髮，齊劉海還是斜劉海做出來都會好看，而且對於臉比較圓的人來說，有拉長臉形的效果，看起來又像個公主一樣浪漫。而公主頭可算是入門級編髮，不需五分鐘即可完成！首先，將兩側的頭向內捲，再輕輕抽出一小撮頭髮，製造空氣感，然後將兩邊頭髮紮起來，將馬尾的部份向上反，穿過兩側頭髮的接駁位，最後同樣是逐小逐小拉鬆頭髮，看起來就不會太拘緊。

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扎低馬尾的效果就如朴信惠，斯斯文文的。（網上圖片）

【2】溫柔低馬尾

如果想配合一下年紀比自己大的男朋友，希望自己看起來成熟一點，斯文一點的話，就要學編低馬尾了！不過提提臉形較圓潤的女生要小心，低馬尾可能不太適合妳們，因為低馬尾很容易令臉看起來更圓！而臉比較長和尖的朋友就會比較適合，不只可以剛好秀出妳們完美的臉形，還能小露頸肩位置，略顯性感。此外，低馬尾也不難處理，首先將頭髮分成左、中、右三撮，然後將中間的那一撮紮起來，再把兩旁的頭髮打結，然後三撮頭髮扎起來，再拉鬆一下頭髮，看起來更薘鬆，這就完成了！手殘女也能輕鬆做到吧？

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低髻髮型也可以像秀智這樣紮得隋性一點，就不會顯得過於隆重。（網上圖片）

【3】賢淑低髻

情人節在家玩煮飯仔的話，就可以試試這個低髻款，既有居家的感覺，又能展現你賢妻良母的一面，讓男友也眼前一亮。不過紮起低髻時，記得要留劉海和碎髮在臉旁，修飾臉形之餘，還可以製造一點凌亂美，不然就真的會像個狼狽的黃臉婆一樣，老了十歲。雖然是個居家髮型，但處理起來還是需要點技巧，首先將所有頭髮撥向後方，拿起中間的一撮頭髮紮起來，但不要全紮起來，要留一點頭髮在底下，然後將兩邊的頭髮紮起來，把頭髮從上而下穿過兩條辮之間的空洞，再將兩條辮以三手麻花辮的方式紮起來，逐小拉鬆頭髮，再捲起來以髮夾固定即可！

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像昭宥這樣的長捲髮就最適合活潑感十足的鬢辮頭箍！（網上圖片）

【4】活潑鬢辮頭箍

自己一個也能輕鬆搞定的髮型就是它！看起來活潑感十足的鬢辮頭箍！這髮型比較適合本來就是長捲髮的女生，或者妳可以在紮起來前先用電髮棒，把頭髮夾曲，這樣看起來才會像個洋娃娃一樣，有減齡效果！如果只是長直髮配搭它就會是比較老派做法。而編髮過程也很簡單，不用5分鐘就能完成，趕時間又不想求其就可以紮這個髮型，首先把劉海旁的一小頭髮拿起來，用三手麻花辮的形式，紮出小小一條麻花辮，再把它反過來放頭頂上，而麻花辮的長度大概到耳旁即可，度好位置後再把麻花辮紮起來，把麻花辮逐小拉鬆，最後用美美的髮夾夾好就完成了！

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太妍這樣的及肩短髮也能紮出可愛的孖鬢辮。（網上圖片）

【5】可愛孖鬢辮

不少女生們心裏始終藏着少女心，想要紮個可愛的孖辮，但又怕被人笑，所以這次小編為大家找來不少韓星都經常紮的孖鬢辮教學，讓各位成年少女紮起孖辮來也不尷尬，還能趁情人節向男友撒撒嬌。而且這不只是長髮女生的專利，及肩的短髮也能夠紮得到！不過就不建議頭大的朋友紮這個髮型，因為頭髮會全部紮起來，修飾不了臉形。要紮這個造型需要花一定時間去練習，首先將頭髮分開左右兩邊，再將右邊頭髮從上至下分成4等分（長髮者可分更多），然後從最頂那一撮開始紮起來，將辮子從下往上反進辮子內，再逐小拉鬆頭髮，然後把這條辮與第二份頭髮紮起來，再重覆上述反辮子的步驟，直至紮完一邊的頭髮，反之亦然，兩邊都紮好就完成了！

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低鬢辮可以像Sulli這樣加入絲帶，更有異國風情。（網上圖片）

【6】隨性低鬢辮

可能大家說起低鬢辮時，還是只會想起像媽姐那樣的呆板發型，但適當利用各種髮飾配搭的話，低鬢辮看起來也可以很時尚！同樣要記得的是，臉頰兩邊要留碎髮，以幫助修飾面形，不然就會顯胖又顯老。而做法亦很簡單，先在髮尾端紮起一小束頭髮，然後在已紮起的頭髮之上位置，將頭髮分開兩邊，並將那束頭髮向上反入那中間位置，穿出來後，再用同樣方式穿過左右兩邊的頭髮，再拉松一下頭髮，製造空氣感，這就完成了，再戴個文青風的畫家帽，又或街頭風的Cap帽都可以就更好看！

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