網民列MK妹6大「娶得過」原因　真性情　不怕窮　易滿足

MK妹是最理想的女朋友？近日有連登網民發文，指MK妹「娶得過」，更列出6大理由，勾起一眾網民，對MK仔MK妹的無限懷念。

隨著MK文化淡出MK，過去為人津津樂道的MK仔MK妹亦愈來愈少見，加上韓風盛行，不過牛仔熱褲+厚底人字拖，配上平陰髮型，已經淡出香港本土潮流，過去豪爽直率的MK妹，亦已經變成冷峻高貴的韓風女神。有連登網民有認為，貼地不做作的MK妹，是真正的理想女朋友，直言「娶得過」。

其實近年都出現了不少保護MK文化的聲音，有「MK教主」之稱的藝人馮盈盈，早前在電視節目中明言，完全不介意被標籤為MK，到底MK妹為何那麼好？

【1.不怕窮】

網民指出，MK妹很少出身卡富有家庭，草根得來更貼地，而且明白窮人的苦以及窮人之好樂，對物質的要求亦比一般港女式低，有時候一個生日蛋糕，一個Salad袋子，已經令她很高興，因為大家都是草根出身，生活中的一點小驚喜，已經很滿足。

「MK教主」馮盈盈完全不介意「MK的標籤」。（《果欄中的江湖大嫂》劇照）

【2.肯捱】

跟上面一樣的理由，網民指出，很少見沒有工作的MK妹，雖然大多MK妹學歷不高，從事的是售貨員、待應等工作，不過她始終願意用自己的雙手去工作，自己賺錢自己用，有時候更會用工資，為另一半買禮物，送上小小的驚喜，比一直「寄生」於男友身上，事事要求對方的女朋友，要好上太多了。

鄧麗欣當年都甚為MK，現在已成落落大方的美人。（網絡圖片）

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【3.疼愛男朋友】

對於敢愛敢恨的MK妹來說，男朋友是很重要的存在，雖然不時有人恥笑她們的MK文學，不過當中的意境可是通俗易明，可見她們也是感情豐富的人，對愛情專一的人，往往視另一半為生命中最重要的人之一。

連登網民更貼出他的MK妹朋友，如何疼錫男友。（連登截圖）

【4.容易滿足】

很多人覺得拍拖一定要行街睇戲食飯Shopping，不過網民認為，MK妹的要求其實非常簡單，有時候你只要願意接她放工，一起回家，又或者到公園、海邊喝一罐藍冰啤酒，就已經是很好的拍拖活動了。放假的話，更不介意你整天在打機，因為她會在你身邊煲劇，一天就這樣過去，平淡地過也沒有甚麼不好。

MK妹對於拍拖活動要求不高，是一大優點。（網上圖片）

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【5.不收兵】

不時聽到有人成為備胎、兵仔的新聞，不過這一類新聞卻甚少跟MK妹拉上關係，網民認為原因很簡單「MK妹從不收兵」，就如之前所說，MK妹是一個敢愛敢恨的人，寧可合側來不合側去，都不會收幾個兵仔跟別人糾纏不清，浪費對方的時間。

網民認為MK妹敢愛敢恨，從不收兵。（網上圖片）

【6.做自己】

其實過去，MK妹不是一個很好的稱呼，亦不時被人揶揄，不過你認為她們不知道嗎？但她們仍然做自己，在美圖秀秀、美顏相機大行其道的時間，還會有人不P圖就拍照嗎？「高炒臉蛋會比較瘦」，現在很多人已經不用這一套了，有了PS誰不是尖面？但MK妹卻依然故我，不作過多修飾，展示最真實的自己，這樣的女生，能不愛上嗎？

網民笑言，追不到結衣當女朋友，其實MK妹也很不錯啊。（網上圖片）

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不可否認的是，MK文化已經離我們愈來愈遠，網民對MK妹的懷念亦側面證明，香港的本土文化，有著其引人入勝的地方。