SHINee珉豪加入海軍陸戰隊！　盤點韓國8位不當文藝兵的男藝人　

追星的女孩就會明白，最怕長時間見不到Oppa，另外又怕他們受傷，幸好有文藝兵選擇，主要工作是出席軍中的表演，而且假期特別多。 不過卻有男藝人「一做做到底」，加入特別嚴格的海軍陸戰隊，雖然令人擔心他的安危，但老實說，真的好有男人味呀~~

【1】SHINee珉豪 - 海軍陸戰隊

（網上圖片）

SHINee珉豪4月15日入伍。

早前被指他有加入

海軍陸戰隊的打算，

剛剛就公布了他合格的消息！

珉豪一向都是

偶像界中的運動能手，

性格好勝，

不少粉絲都認為

這個決定很適合他。

【2】玄彬 - 海軍陸戰隊

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

說到海軍陸戰隊，

大家都會想起玄彬，

他在拍完《秘密花園》後，

在自己人氣達到癲峰時宣佈入伍。

雖然知道海軍陸戰隊非常辛苦，

但在入伍前玄彬說

自己從少就喜歡當兵，

很期待入伍。

+ 2

【3】AKMU李燦赫 - 海軍陸戰隊

（Naver圖片）

一向令人覺得弱不襟風的

樂童音樂家哥哥李燦赫，

亦加入了海軍陸戰隊。

入伍不到一年，

像換了個人似的，

男人味爆棚，

而且皮膚曬得非常黝黑，

不再是那個瘦小的哥哥了。

+ 3 + 2

【4】尹施允 - 海軍陸戰隊

（Naver圖片）

曾參演韓劇《麵包王金卓求》、

《鄰家花美男》、

《魔女寶鑑》的尹施允，

形象斯文，

主要都是飾演花美男的角色，

但2014年入伍時

卻選擇了海兵隊，

打破了一向的形象，

不過身穿軍服仍無損他的美貌。

+ 2

【5】宋仲基 – 陸軍特戰部隊

（Naver圖片）

在現實生活中，

宋仲基來自陸軍特戰部隊，

並於搜查隊中工作。

宋仲基出身韓國名門大學–

成均館大學，

本可選擇較輕鬆的兵種，

但宋仲基卻自願

前往特戰部隊。

+ 2

【6】G- Dragon – 陸軍（白骨部隊）

（Dispatch圖片）

當國民男神G-Dragon

宣佈當兵時，

很多人以為

他會選擇輕鬆的義警，

或是文藝兵，

但G- Dragon卻選擇了

最接近北韓邊境的

「第3步兵師」，

是人所皆知的魔鬼部隊。

入伍後的GD明顯

比以前更強壯和健康。

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【7】周元 – 陸軍（白骨部隊）

（《龍八夷》劇照）

曾加入這個

魔鬼部隊的還有周元，

更在軍中當上助教，

當上韓國男人

都怕的「紅帽子」。

每天操練12小時，

規定熱量攝取3100kcal，

可見部隊的運動量有多大。

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【8】池昌旭 – 陸軍（白骨部隊）

（Naver圖片）

池昌旭亦是

白骨部隊的新兵助教，

並於前年冬奧時，

以軍人身份拍攝片段，

看見池昌旭開心的一面，

令粉絲放下心頭大石，

要知道白骨部隊的口號是：

「只有抱必死決心

投入戰鬥才能生存」，

單聽口號就知道

訓練有多辛苦。