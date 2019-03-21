SHINee珉豪加入海軍陸戰隊！　盤點韓國8位不當文藝兵的男藝人　

追星的女孩就會明白，最怕長時間見不到Oppa，另外又怕他們受傷，幸好有文藝兵選擇，主要工作是出席軍中的表演，而且假期特別多。
不過卻有男藝人「一做做到底」，加入特別嚴格的海軍陸戰隊，雖然令人擔心他的安危，但老實說，真的好有男人味呀~~
【1】SHINee珉豪 - 海軍陸戰隊
（網上圖片）
SHINee珉豪4月15日入伍。
早前被指他有加入
海軍陸戰隊的打算，
剛剛就公布了他合格的消息！
珉豪一向都是
偶像界中的運動能手，
性格好勝，
不少粉絲都認為
這個決定很適合他。
【2】玄彬 - 海軍陸戰隊
《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照
說到海軍陸戰隊，
大家都會想起玄彬，
他在拍完《秘密花園》後，
在自己人氣達到癲峰時宣佈入伍。
雖然知道海軍陸戰隊非常辛苦，
但在入伍前玄彬說
自己從少就喜歡當兵，
很期待入伍。
【3】AKMU李燦赫 - 海軍陸戰隊
（Naver圖片）
一向令人覺得弱不襟風的
樂童音樂家哥哥李燦赫，
亦加入了海軍陸戰隊。
入伍不到一年，
像換了個人似的，
男人味爆棚，
而且皮膚曬得非常黝黑，
不再是那個瘦小的哥哥了。
【4】尹施允 - 海軍陸戰隊
（Naver圖片）
曾參演韓劇《麵包王金卓求》、
《鄰家花美男》、
《魔女寶鑑》的尹施允，
形象斯文，
主要都是飾演花美男的角色，
但2014年入伍時
卻選擇了海兵隊，
打破了一向的形象，
不過身穿軍服仍無損他的美貌。
【5】宋仲基 – 陸軍特戰部隊
（Naver圖片）
在現實生活中，
宋仲基來自陸軍特戰部隊，
並於搜查隊中工作。
宋仲基出身韓國名門大學–
成均館大學，
本可選擇較輕鬆的兵種，
但宋仲基卻自願
前往特戰部隊。
【6】G- Dragon – 陸軍（白骨部隊）
（Dispatch圖片）
當國民男神G-Dragon
宣佈當兵時，
很多人以為
他會選擇輕鬆的義警，
或是文藝兵，
但G- Dragon卻選擇了
最接近北韓邊境的
「第3步兵師」，
是人所皆知的魔鬼部隊。
入伍後的GD明顯
比以前更強壯和健康。
【7】周元 – 陸軍（白骨部隊）
（《龍八夷》劇照）
曾加入這個
魔鬼部隊的還有周元，
更在軍中當上助教，
當上韓國男人
都怕的「紅帽子」。
每天操練12小時，
規定熱量攝取3100kcal，
可見部隊的運動量有多大。
【8】池昌旭 – 陸軍（白骨部隊）
（Naver圖片）
池昌旭亦是
白骨部隊的新兵助教，
並於前年冬奧時，
以軍人身份拍攝片段，
看見池昌旭開心的一面，
令粉絲放下心頭大石，
要知道白骨部隊的口號是：
「只有抱必死決心
投入戰鬥才能生存」，
單聽口號就知道
訓練有多辛苦。