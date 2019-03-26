【韓國懸案】5少年上山捉蛙一去不返　11年後屍骸有離奇彈孔

1991年3月26日韓國大邱市發生一宗奇案，5名韓國小學生上山捉青蛙，卻一去不返，11年後，即2002年突然有匿名舉報指找到5名學生的屍骸，但真兇至今無從得知。

（電影《孩子們》劇照）

1991年3月26日，

是韓國的法定假期，

就讀大邱城西小學的5名學生，

分別為(譯音)金鐘植（9歲）、

朴燦仁（10歲）、

金榮奎（11歲）、

趙浩衍（12歲）、

禹哲元（13歲），

他們出門前曾和家人交代

會到附近的臥龍山抓青蛙，

趙浩衍的哥哥亦稱

曾在臥龍山山腳見過他們，

但最後5名學生卻離奇失蹤。

（Naver圖片）

5名學生的家長

花了半年時間尋人，

驚動了當時的總統盧泰愚，

更為他們動員32萬軍警，

印發了約2億張傳單，

韓國各界都紛紛

為他們廣傳失蹤事件，

有人出動流動車搜尋，

亦有人懸賞、製作電影

但5名小孩卻像人間蒸發般，

沒有人找到一絲線索。

直到2002年9月25日，

警方突接到匿名報案，

指在臥龍山發現5個小孩的屍首。

↓↓↓點撃圖片看當時挖掘的現場↓↓↓

2002年9月27日

警方在多名死者家屬面前

掘出少年們的屍體，

以及他們的衣服和運動鞋。

骸骨上發現3發

1.2厘米的子彈孔，

而且屍體被發現時

是互相疊着，身上壓着大石，

已經沒有頭髮和牙齒剝落，

明顯是人為致死，

而且挖掘遺體的地方

並非第一案發現場。

（Naver圖片）

事後警方已着手追蹤

該名匿名報案人，

但之後就不了了之，

到2006年3月

案件已超過追訴期，

「青蛙少年失蹤案件」就此結案。