【韓國懸案】5少年上山捉蛙一去不返　11年後屍骸有離奇彈孔

撰文：周悠
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1991年3月26日韓國大邱市發生一宗奇案，5名韓國小學生上山捉青蛙，卻一去不返，11年後，即2002年突然有匿名舉報指找到5名學生的屍骸，但真兇至今無從得知。
（電影《孩子們》劇照）
1991年3月26日，
是韓國的法定假期，
就讀大邱城西小學的5名學生，
分別為(譯音)金鐘植（9歲）、
朴燦仁（10歲）、
金榮奎（11歲）、
趙浩衍（12歲）、
禹哲元（13歲），
他們出門前曾和家人交代
會到附近的臥龍山抓青蛙，
趙浩衍的哥哥亦稱
曾在臥龍山山腳見過他們，
但最後5名學生卻離奇失蹤。
（Naver圖片）
5名學生的家長
花了半年時間尋人，
驚動了當時的總統盧泰愚，
更為他們動員32萬軍警，
印發了約2億張傳單，
韓國各界都紛紛
為他們廣傳失蹤事件，
有人出動流動車搜尋，
亦有人懸賞、製作電影
但5名小孩卻像人間蒸發般，
沒有人找到一絲線索。
直到2002年9月25日，
警方突接到匿名報案，
指在臥龍山發現5個小孩的屍首。
↓↓↓點撃圖片看當時挖掘的現場↓↓↓
2002年9月27日
警方在多名死者家屬面前
掘出少年們的屍體，
以及他們的衣服和運動鞋。
骸骨上發現3發
1.2厘米的子彈孔，
而且屍體被發現時
是互相疊着，身上壓着大石，
已經沒有頭髮和牙齒剝落，
明顯是人為致死，
而且挖掘遺體的地方
並非第一案發現場。
（Naver圖片）
事後警方已着手追蹤
該名匿名報案人，
但之後就不了了之，
到2006年3月
案件已超過追訴期，
「青蛙少年失蹤案件」就此結案。