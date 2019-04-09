影相尷尬癌必裝！韓國推影相app　助你擺出自然甫士

不是每個人面對鏡頭都可以擺出自然的表情和姿勢。如果你有「影相尷尬癌」，以下這個韓國的手機app就幫到你 了！除了有很多filter之外，它還有多個影相pose等你跟住擺。

此款手機程式裡面有多個pose

如果你覺得自己是影相白痴、

而且面對鏡頭總覺得尷尷尬尬的，

韓國手機app「SOVS」絕對幫到你！

現時已經推出了「SOVS」和

「SOVS2」兩個app，

「SOVS」只付8元就能

享用app內所有功能，

而「SOVS2」本身是一個免費app，

但裡面免費的pose不多，

如果想多更多pose，

需要逐個系列購買！

每個系列亦是8元。

這個app除了有多個filter之外，

功能也挺「人性化」，

用家輸入自己的身高後，

它會自動幫用家調整pose的長度。

而且pose的位置也可以隨意移動，

可以按照實際風景來調節位置。

+ 2

除了單人的pose之外，

還有情侶、

甚至父母跟小孩的pose！

而且也有一些指定景點的特定pose系列，

例如倫敦、巴黎等。

+ 10 + 9 + 8

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