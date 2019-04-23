Daiso美妝用品日本人氣排名Top10　除起泡器、化妝掃還有甚麼？

日本網站「Rank1 Media」公佈「Daiso美妝用品人氣排名」，當中產品價錢親民又極為實用，CP值極高，當中不少產品在香港的Living Plaza也能買得到！一起來看看頭10位吧！

（angela_lv69@instagram）

【10】海綿髮捲

只需要臨睡前將頭髮捲在海綿髮捲上，睡醒就可以得到一頭浪漫捲髮！根據網民所講，這款髮捲海綿柔軟，不會影響到你的睡眠，更可省去早上用電髮棒的時間，多睡15分鐘！

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【9】方便洗甲海綿

小小的瓶子裝著浸滿洗甲水的海綿，需要將指甲油擦掉的時候，只要將手指伸進去，並摩擦數下，手指甲就變得乾乾淨淨了呢！

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【8】化妝掃專用清潔劑

每天使用的化妝掃，吸附了化妝品和皮脂，當然需要定期清洗！雖然其他大型品牌都有推出化妝掃清潔劑，但要數CP值最高的，當然是12元的這一支清潔劑，多洗幾次也不肉赤！

（mirandaeliseblog@instagram）

【7】單片裝面膜

這款日本產的面膜，價錢不貴之外，更含有大量精華液，CP值極高，十分適合急救乾燥皮膚！

（kim_yamada@instagram）

【6】Elips髮尾油

在Daiso亦可購買到無須沖洗的Elips獨立包裝髮尾油，搽上髮尾油後才使用風筒，可以好好保護頭髮免受高溫之傷。而一顆顆獨立包裝的設計，十分適合大家外遊使用！

（yasumi_yukuhashi@instagram）

【5】面膜效果加乘器

好吧，「面膜效果加乘器」是小編給它改的名字，它真正的名字是「2Way Mask」。在敷上慣用的保濕面膜後，再在上面戴上「面膜效果加乘器」，除了可以防止面膜滑落，更可以加速精華液的吸收！

（nya_ka_storm5@instagram）

【4】啫喱化妝撲

這一個凝膠粉撲不會吸收粉底，十分適合使用粉底液的人，只使用很少量的粉底液，就已經可以推勻全面！而且只要用除菌濕紙巾擦乾淨就可以再用，不用像傳統粉撲一樣洗完再等它乾！

（kywatana@twitter）

【3】春姬化妝掃

比起其他12元的產品，春姬系列的化妝掃價位要高一點，在香港大約售20至25元左右，但刷毛柔軟親膚，而且有眼影刷、粉底刷、碎粉刷等各款刷頭，成為不少人必買之選。

（naa__cosme@instagram）

【2】海綿專用清潔劑

BB Cushion、粉餅等都需要使用粉撲上妝，定期清潔是少不免的事！這一款海綿專用清潔劑早已紅透網絡，可以將海綿內的粉底液洗得乾乾淨淨，重點是12元這個售價真是超親民啊，就算常常用也不肉赤！

（jbigaku@instagram）

【1】起泡器

洗臉前要先將洗臉產品弄成泡泡狀，這是常識吧！比起起泡網，這個起泡器可以有效製作出極綿密的泡泡，溫和潔淨皮膚！

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