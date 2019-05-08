拎住電話回到200年前你會做啲乜？　網民腦洞大開：播AV畀古人睇

你有沒有想過，如果你可以帶著電話穿越，你會做甚麼呢？近日有網民在網上發起討論，引來大量創意留言。

最近《權力遊戲》出現神秘STARBUCKS咖啡杯，引起網民恥笑（X）討論（O），其實不止《權力遊戲》，不少古裝劇都會出現現代物品的亂入，例如皇上奏摺旁的烏龍茶、「同朕CHECK吓」等等。

有網民將《權力遊戲》的畫調光了之後，發現了桌上出現一個咖啡杯。（網上圖片）

Reddit近日出現了一串非常有趣的討論，指如果有一日，你可以帶著一部智能電穿越，不過卻沒有充電器，你會做甚麼呢？（You're transported 200 years into the past with a fully charged smart phone but no charger. what do you do?）網民紛紛腦洞大開獻計，當中更有不少爆笑提議。

項少龍可以說是穿越的佼佼者。（網上圖片）

【電源派】

當中最受網民追捧的答案，是二話不說「先把手機光度調暗」，以及開啟省電模式，亦有不少朋友表示，會努力尋找電源，例如用自己僅有的物理和化學知識，產生電流為電話充電。「雖說200年前未有摩打的存在，不過製作摩打的材料其實已經齊備，可以先自己造一個來充電」，來看不論是國內國外，在現代還是古代，大家對電話冇電，仍然有著深深的恐懼。

就算回到古代，人類仍然依賴電話。（網上圖片）

【知識派】

另一派大路答案，是先利用電話預先儲存大量資料，特別是工程、物理相關的知識，在那個學術大爆炸的年代，超前了200年的知識，絕對可以令你名利雙收。由另一個方面看，你分分鐘可以令人類的知識水平超前200年，對人類文明的進步，可是大有好處啊，真偉大呢。

掌握超越時代的科技，回到過去會帶來甚麼改變？（網上圖片）

【金錢派】

智能電話這一種神奇的產物，上位者一定非常喜歡，不少人都表示，反正200年前沒有網絡，一部上不了網的電話已近乎廢了武功，因此會將之賣給權貴、商人，甚至拿來交換土地，得到了一大筆金錢之後就逃之夭夭，因為電話很快會沒電。

又或者借助電話，令你一夜暴富。（網上圖片）

【歷史派】

有網民指出，會一直利用電話拍照、拍片，將200年前的生活和社會風貌記錄下來，之後將電話收藏在一個安全的地方，等待200年之後被人發現。不過有其他網民指，手機的儲存裝置，未必可以捱得過二百年時間，很可能要真空處理，更要考慮到200年來的地貌轉變等，也不是一個容易達成的任務呢！

要不要跟古人來個自拍？（網上圖片）

【狂想派】

有網民搞笑指出，自己會不斷向路人展示自家的狗狗照片；又或者會用自己的知識找出礦藏一夜致富（這已經不是用電話可以做到的事了吧？）；亦有人笑言，手機回到古代，最大的作用可能只是一個手電筒；更有人表示「管他的，我手機存了不少AV，讓他們見識見識」。

看過現代AV，你還看得上春宮圖嗎？（網上圖片）

如果是你，拿了一部手機回到古代，你會用來做甚麼呢？