拎住電話回到200年前你會做啲乜？　網民腦洞大開：播AV畀古人睇

你有沒有想過,如果你可以帶著電話穿越,你會做甚麼呢?近日有網民在網上發起討論,引來大量創意留言。

最近《權力遊戲》出現神秘STARBUCKS咖啡杯,引起網民恥笑(X)討論(O),其實不止《權力遊戲》,不少古裝劇都會出現現代物品的亂入,例如皇上奏摺旁的烏龍茶、「同朕CHECK吓」等等。

有網民將《權力遊戲》的畫調光了之後,發現了桌上出現一個咖啡杯。(網上圖片)

Reddit近日出現了一串非常有趣的討論,指如果有一日,你可以帶著一部智能電穿越,不過卻沒有充電器,你會做甚麼呢?(You're transported 200 years into the past with a fully charged smart phone but no charger. what do you do?)網民紛紛腦洞大開獻計,當中更有不少爆笑提議。

項少龍可以說是穿越的佼佼者。(網上圖片)

【電源派】

當中最受網民追捧的答案,是二話不說「先把手機光度調暗」,以及開啟省電模式,亦有不少朋友表示,會努力尋找電源,例如用自己僅有的物理和化學知識,產生電流為電話充電。「雖說200年前未有摩打的存在,不過製作摩打的材料其實已經齊備,可以先自己造一個來充電」,來看不論是國內國外,在現代還是古代,大家對電話冇電,仍然有著深深的恐懼。

就算回到古代,人類仍然依賴電話。(網上圖片)

【知識派】

另一派大路答案,是先利用電話預先儲存大量資料,特別是工程、物理相關的知識,在那個學術大爆炸的年代,超前了200年的知識,絕對可以令你名利雙收。由另一個方面看,你分分鐘可以令人類的知識水平超前200年,對人類文明的進步,可是大有好處啊,真偉大呢。

掌握超越時代的科技,回到過去會帶來甚麼改變?(網上圖片)

【金錢派】

智能電話這一種神奇的產物,上位者一定非常喜歡,不少人都表示,反正200年前沒有網絡,一部上不了網的電話已近乎廢了武功,因此會將之賣給權貴、商人,甚至拿來交換土地,得到了一大筆金錢之後就逃之夭夭,因為電話很快會沒電。

又或者借助電話,令你一夜暴富。(網上圖片)

【歷史派】

有網民指出,會一直利用電話拍照、拍片,將200年前的生活和社會風貌記錄下來,之後將電話收藏在一個安全的地方,等待200年之後被人發現。不過有其他網民指,手機的儲存裝置,未必可以捱得過二百年時間,很可能要真空處理,更要考慮到200年來的地貌轉變等,也不是一個容易達成的任務呢!

要不要跟古人來個自拍?(網上圖片)

【狂想派】

有網民搞笑指出,自己會不斷向路人展示自家的狗狗照片;又或者會用自己的知識找出礦藏一夜致富(這已經不是用電話可以做到的事了吧?);亦有人笑言,手機回到古代,最大的作用可能只是一個手電筒;更有人表示「管他的,我手機存了不少AV,讓他們見識見識」。

看過現代AV,你還看得上春宮圖嗎?(網上圖片)

如果是你,拿了一部手機回到古代,你會用來做甚麼呢?