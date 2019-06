【韓流日常】BTS為韓國帶來5兆圜經濟效益　研究分析3大成功原因

韓國組合防彈少年團(BTS)紅遍全世界,研究指他們為韓國帶來了超過5兆韓圜(約港元333億)的經濟效益,可說是前所未有。近日,韓國「Creative TV」推出《Focus on BTS》特輯,分析BTS成功的原因。

BTS(Dispatch 圖片)

2013年6月13日,防彈少年團正式在韓國出道。出道至今6年,BTS一直在向大眾展示驚人的成長。繼2017年成為首組亞洲藝人榮獲「Billboard 200」的第1位後,今年年2月BTS受邀出席美國最大型的音樂頒獎禮「Grammy Awards」,種種跡象都在反映他們的人氣有多高。韓國作曲家尹日相(譯音)於節目《Focus on BTS》中表示,從來沒有一組非美籍的歌手在Billboard上獲得這麼好的成績,與「披頭四樂隊」當時進軍美國的情況相若。而實際上,連英國媒體BBC都曾經以「21世紀的披頭四樂隊」來形容BTS。

BTS出席Billboard頒獎禮2018(Billboard圖片)

韓國的「現代經濟研究院」於6月5日發表了一份關於「BTS成功原因分析」的研究報告。報告提出,每年因為BTS而來到韓國旅遊的外國人平均有80萬名。此外,除了於音樂上有貢獻外,他們亦為韓國帶來了5兆5億韓圜(港元3百億)的經濟效益。根據SBS NEWS的報道,不少外國的ARMY近年都流行以「模仿BTS」來到韓國消費,除了購買BTS的周邊之外,他們都會到訪BTS曾經到訪的地方,例如於練習生時期經常去的食店就成為了ARMY之間的人氣景點。到底,BTS成功的原因,有哪幾個?

食店老闆接受訪問時表示,最多人吃BTS曾經吃過的食物。(SBS NEWS截圖)

【1】熱情

2013年6月13日,JIN、SUGA、J-HOPE、RM、智旻、V、以及柾國等7人,以平均年齡19.7歲出道,他們是一團帶著「就像阻擋子彈的避彈衣一樣,將對10代的所有偏見和壓迫都擋著」的口號的HIP HOP偶像組合。不過,由於他們不是韓國3大娛樂公司(SM、JYP、YG)的藝人,加上公司亦沒有甚麼特別的市場策略,他們並不是從一出道開始便受到了注目。

Dispatch圖片

韓國音樂評論家任鎮模在節目《Focus on BTS》上表示,宣傳和市場策略在初期一定是非常微弱。「我看著他們初出道時期的樣子,不論是J-HOPE還是智旻,他們的臉上也是充滿殺氣的。以要死要活的態度來跳舞。他們每天跳13個小時舞。試想想,就算跳兩個小時腳也會麻痺吧?」

BTS和披頭四最大的共通點,就是他們都擁有想突破局限的熱情。 韓國音樂評論家任鎮模

任鎮模(《Focus on BTS》截圖)

J-HOPE在接受BBC Radio訪問時亦表示,在出道初期,他們的確是花了很多時間練習,「直至上台表演之前,我們真的是非常努力的練習,投資了很多時間」。東亞放送藝術大學K-POP專業教授劉美蘭亦認為,雖然他們的日程很忙碌,但也可以知道他們放了很多時間練習。「他們每次發布的專輯,完成度也是非常高。雖然他們的人氣已經很高,但他們從來不會懶惰,一直也展示了他們非常努力、謙卑的一面。」另一方面,有別於一般的偶像組合從別人拿到曲子的做法,他們全員也有參與專輯的製作,從作曲、作詞、排舞方面也是成員親自創作。

BBC Radio片段

BTS的專輯,可說是一系列的故事書。

【第1部作-校園】出道專輯《2 COOL 4 SKOOL》、《O! R U L8, 2?》以及《Skool Luv Affair》,都是關於學校,以10代的視線,述說著他們於現實中遇到的困難和擔心。

【第2部作-青春】2015至2016年發布的《花樣年華pt1.》、《花樣年華pt.2》及《花樣年華Young Forever》,則包含了年輕人的戀愛態度以及他們在面對前路時感到迷茫的感覺。其中《花樣年華pt.2》,於Billboard 200得到第171名,為他們首次進榜的專輯。

【第3部作-Love Yourself】2017年至2018年發布的《Love Yourself 承'Her'》、《Love Yourself 轉' Tear'》及《Love Yourself 結'Answer'》,推出的4個短劇有「起承轉合」的意義,教人不要停過於過去,應該積極面對將來的意思,亦配合了他們與聯合國「love yourself」計劃的主題。

用專輯來說故事的BTS

【2】SNS

全球各地對BTS也非常關注,他們在線上世界的人氣也是一樣高。從出道開始,他們就在SNS世界上非常活躍,設立專屬的Twitter、Facebook、Instagram、YouTube等帳戶,除了照顧國內的粉絲外,他們一直致力將與海外粉絲之間的距離縮短。根據美國經濟媒體《Forbes》的報道,BTS於1個月內在Twitter上就有539萬Retweet,成為「Most Retweeted Artist in the month」。

BTS的官方帳戶,平均有大約1500萬名跟隨者

作曲家尹日相於節目上表示,如果沒有SNS的話,要達成今天的成就可能會較難,就像PSY的《Gangnam Style》一樣,也是靠各大平台不斷宣傳才可以在全球得到這麼高的人氣,他認為現在全世界其實也是靠SNS連成一體。而音樂評論家任鎮模亦認為,現今最重要的keyword就是SNS,而全世界的ARMY(BTS的粉絲團)也是靠SNS聯合起來。

每次回歸也會在YouTube上打破自己紀錄的BTS,最近又再次破了「最快突破1千萬view」的紀錄了。

BTS的粉絲團為「ARMY」。從字面上的意思,就是與BTS一樣共同進退的軍隊,但其實終極的意思,是「Adorable Representative M.C for Youth」(為青年發聲的代表)。ARMY的存在,對BTS而言是非常重要和特別。在SNS或者公開活動上,BTS經常都將ARMY掛在嘴邊。BTS之所以在全世界也得到ARMY的支持,最重要的原因,是因為他們是一個超越地理、人種等界限,並與大家一起對抗世界上現有的問題的代表。

每次發帖也不會忘了ARMY

韓國ARMY金慧淑接受節目訪問時表示,一開始只是單純被他們的歌、外表、舞蹈等表面的魅力吸引著,但越是留意他們的話,會留意到他們的歌曲真是非常有意思。歌曲所說的故事令她非常有共鳴。「我入坑的時候,是我畢業後找工作的時候,那時候我非常迷失又痛苦。他們的歌對我來說是一種安慰。」

Dispatch圖片

【3】Love Yourself

BTS的形象和宣揚的意識都非常正面。2017年11月1日,他們與聯合國推出「LOVE MYSELF」活動,藉以打擊兒童暴力,鼓勵受害人挺身而出,主動舉報出暴力事件。去年9月24日,他們受邀出席第73屆聯合國大會,隊長RM更以全英文發表短講,多次強調「不分種族」,帶出所有人應自愛等正面的訊息。

除此之外,他們所寫的歌曲也非常有意思。作曲家尹日相認為,特別是《Love Yourself》專輯之歌曲,除了是寫給生於現今世代的年輕人聽,也非常適合生於所有年代的人聽,「如果說BTS的歌只適合某個特定年齡的人聽,而令到歌曲沒能傳遞至其他人身上,是非常可惜」。

facebook@bangtan.official

尹日相特別稱讚《LOVE YOURSELF 轉 'TEAR'》的《Magic Shop》、以及《LOVE YOURSELF 結'ANSWER'》的《Epiphany》,歌詞寫得特別有意思。其中《Magic Shop》主要由柾國作曲作詞,被視為「粉絲之歌」,鼓勵粉絲應該積極面對現實,不要逃避的話,就能打開「秘密通道」,而秘密通道盡頭就會發現防彈少年團。他們希望粉絲能將在生活上遇到的困難和故事與大家分享,並向他們傳達安慰。

而《Epiphany》則是由隊長Jin獨唱。歌曲傳達了一份「愛自己、珍惜自己」的意識。副歌歌詞提及「I'm the one I should love in this world」、「(我)就算有點不足但也是很美好」,呼籲所有人都要自愛。