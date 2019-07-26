【宅遊日本】日本ACG聖地巡遊！盤點12間必到動漫連鎖店

動漫迷的日本ACG聖地巡遊，怎可以缺少了購物的部分？以下為12間動漫迷不可不知的動漫連鎖店，總有一間在你附近。 本文節錄自由跨版生活圖書出版的《 日本ACG動漫聖地巡遊》一書，讓一眾二次元迷又多一個去日本的理由。

位於池袋的 Animate 總店。

Animate

Animate 為日本最大型動漫連鎖店，第一家位於池袋的本店於 1983 年開業，現時 於日本各地設立了超過一百間分店。店鋪從動漫精品、遊戲軟件、CD 影碟到同人誌都一應俱全，大部分物品均以正價發售，而部分更會帶有Animate的限定特典。

官網:www.animate.co.jp

Animate Cafe

與不同動漫主題合作的 Animate Cafe 單在池袋已擁有 3 間分店，而且每間均會同 時以不同主題舉行活動，合作過的作品包括《文豪野犬》、《黑子的籃球》、《排球少年》等。由於座位有限，大部分作品都需事先抽選方 可入座，若已計劃前往日本的朋友就要事先留意官網的抽選日程了!

官網:https://cafe.ani mate.co.jp

位於秋葉原的 Gamers 本店。

Gamers

Gamers 為 Animate 的子公司，於 2008 年開業，單是東京都已 有十多間分店。店鋪以出售男性向精品與書籍為主，位於秋葉原的 則為本店。與 Animate 一樣，部分商品會附有 Gamers 獨家特典，一 些分店更會不定期舉辦即賣會與簽名會 等，部分更無需抽選可即場參加!

官網：www.gamers.co.jp

Melonbooks

Melonbooks 在 1998 年於札幌創業，而店鋪的名字靈感來源則為夕張的名物蜜 瓜! Melonbooks 現為男性向同人誌專賣店，直營店數目亦是同人業界中最多的一 間。而 Melonbooks 也是現時唯一會派發免費情報雜誌的同人 商店，負責繪畫封面的畫師更會每三個月更換，時刻為讀者帶 來新鮮感。店家的吉祥物是束着雙馬尾的小 Melon，每家分店更有當店不同造型的小 Melon 鎖 匙扣或精品供會員以積分換購。

官網:www.melonbooks.co.jp

とらのあな

とらのあな由株式會社虎之穴經營，因此亦被暱稱為虎之穴，店鋪以出售同人 誌及相關商品為主。近年除了同人業務外，亦會出售商業漫畫書及動漫相關影碟或遊戲，部分商店亦 有出售成年向玩具 及中古同人產品。

官網:www.toranoa na.jp

まんだらけ

まんだらけ的英文名為 MANDARAKE，開業時まんだらけ於中野以出售中古 漫畫書為主，至現在仍專注於出售中古玩具與書 籍等。現時まんだらけ於日本共有 11 間分店，從《鐵人 28 號》到《美少女戰士》的絕版精品都有 可能在此找到。部分店內更設有退稅服務，可說是挖寶的絕佳地點。

官網:https://mandarake.co.jp

らしんばん

らしんばん (lashinbang) 最初於池袋開業，以出售中古同人誌為主，及後擴張 業務至中古精品及其他動漫產品，現時於日本已有超

過 40 間分店。而店鋪不時會舉行清貨減價，絕對是尋寶的好地方!

官網:www.lashinbang.com

Animega 與 Animega Cafe

文教堂旗下專售動漫精品的 Animega，主要出售動漫相關的書籍與精品，部分 精品更為文教堂限定，另外京都動漫旗下的作品如《Free!》、《奏響吧!上低音號》 等的限定精品亦能在此找到。部分店鋪更與 Rejet Shop 合併，出售 Rejet 旗下的產 品。除了精品店外，Animega 亦有開設 Animega Cafe，現時於日本設有 6 間分店， 並會與不同動漫合作，舉辦期間限定的餐廳，同時亦會 出售限定精品。

官網:www.bunkyodojoy.com/shop/c/canimega

Princess Cafe

Princess Cafe( プリンセスカフェ ) 會與不同女性向動漫或遊戲題材合作，並於餐 廳內提供角色相關餐點，同時亦有限定精品如襟章及掛件等 出售。餐廳的物販區即使不點餐也可購物，更不時會有過往題材的精品出售。

官網:http://pripricafe.com

Namco Chara Store

Namco 旗下的 Chara Store 於日本國內有超過 20 間分店，大部分與 Namco 遊戲 中心併合，部分則設於 Parco 等百貨公司內，不同分店亦會以 不同動漫作為主題，並設有小遊戲與限定景品，過往曾合作的 動漫包括《黑執事》、手機遊戲《白貓》、《Idol Master》等。

官網:https://twitter.com/chara_pop

Yellow Submarine

Yellow Submarine 以出售模型與手辦模型為主，不同種類的模型都有機會在此找 到，同時亦有模型用品出售。另外亦有出售盒蛋及其他動漫精 品，部分盒蛋更可選擇購入個別款式，價錢亦較正價便宜。

官網:www.yellowsub marine.co.jp

Hacostadium 東京

日本的 Cosplay 發展可說是一日千里，除了有 Cosplay 服飾、用具等相關用品 專門店外，還有專為 Cosplayer 而設的影樓，當中最具名氣的可說是 Hacostadium 了! Hacostadium 於全國共有四間分店，分別位於池袋、大阪、千葉縣船橋市及神 奈川縣川崎市。影樓內設有不同場景，例如舞台、課室、甚至是充滿哥德風格的飯 廳等，即使不是 Cosplayer 也可利用特別的場景自拍一番。部分店內亦可免費借出 小道具如食物模型、樂器等，甚至連反光板與三腳架等也可免費借用。而店家亦會不定期舉行不同的 Cosplay 主題活動，是與日本 Cosplayer 交流的大好機會呢!

官網:http://hacosta dium.com

書籍介紹

本文節錄自日本ACG動漫聖地巡遊，跨版生活圖書出版