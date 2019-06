Reddit盤點6大燒錢事物　使錢落前度身上最冤枉

近日有reddit網民發文,分享自己在不同「愚蠢」事物花錢的經歷。當中有不少爆笑分享,亦有令人意外的嚴肅留言。

網購已成為不少人生活中的一部分,加上人本身的天生購物慾(我亂說的),令不少朋友都在不同事物上花了冤枉錢。近日Reddit出現了一則貼文:「What stupid thing did you spend tons of money on ?」(你曾經在甚麼愚蠢的事物大花金錢?)引來大量網民分享銀包的出血經歷。

花了冤枉錢感覺真「爽」。

【1】化妝品

對於女生來說,化妝品是生命中不可欠缺的事物。有個笑話,指對於男生來說,顏色只有七種,而對於女生來說,顏色有700種。不同色調以及種類、用途的化妝品,組合起來更是不得了,因此一時買多了都情有可原,不過回家之後,看到桌子上大量用了幾次就打入冷宮的化妝品時,少不免都會有點「痛恨」自己的手賤。

對女生來說,化妝品不可少啊。

【2】課金

說完女生,當然要說說男生。令女生不明白,甚至不少男生都不明白,為什麼自己會課金。化妝品至少都可以用在自己身上,令自己更明亮照人,課金說穿了就是拿真金白銀,去買一堆二進制的數字。課金當下當然很爽,當遊戲熱情一過,又或者新角色愈出愈多,你就會發現這是個無底深潭。更有網友表示,自己打遊戲一向堅持不課金,同樣可以享受到樂趣。不過亦有人認為,課金換來的是心靈上的快樂,是不是實體根本不是重點。

課金就是為了那一刻的快感。

【3】前度

這個對於男生或女生來說,分手之後的「揼春」指數,多少跟在前度身上花的錢成正比。一旦分手,你就會發現對方身上的一大堆缺點,想起自己以前的癡情表現,加上花了的金錢,不禁大嘆「我到底為什麼會在他身上花了哪麼多錢啊!」,更有人會懷疑,自己當時是不是瞎了。

聽過有人分手之後,跟前度計算支出要求他付款...

【4】iPhone

不少朋友都是蘋果粉絲,只要一出新機,就會蜂擁而至先用為敬。可是一部電話真的只可以用一年嗎?有不少網民留言表示,以一部7000、8000元的電話來說,是有點貴。亦有另一種意見認為,iPhone非常耐用,一味追逐新機其實很浪費,不知道覺得在用蘋果手機的朋友,認不認同呢?

不少網民都都認為iPhone有點貴。

【5】金屬探測器

網民認為貼文中最好笑的回覆,小編都忍不住想跟大家分享一下。這個金屬探測器到底是怎麼一回事呢?話說有一位網友在一片草地上遺失了學校戒指(可以簡單理解為一所學校的信物,類似校章的存在)。因此買了一個金屬探測器,最後還是找不到。結果發現戒指好好地躺在桌上,只是被一張電費單蓋住了。

為了找戒指下了重本。

【6】毒品

Reddit普通話題下難得一見的認真回答,非常合乎「stupid thing did you spend tons of money on」的主題。回答問題的網友表示,自己高峰時一星期會花100至200美元(近1600港元)在吸毒身上。而且因為過量吸食令鼻子爛掉,要動手術重造鼻腔。有網民直言毒品害人不淺,亦提醒其他人,酒精同樣會令人上癮,凡事要適可而止。

不可一不可再!

想不到一個看起來搞笑的話題,也有嚴肅留言。大家又有沒有亂花錢的經歷呢?留言分享一下吧!

