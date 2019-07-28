Kakao表情包下載量之首　大熱人物OMPANGI作家親自解釋4大特點

說起韓國的卡通人物，大家應該第一時間會想起Kakao Friends 。不過，近日有另一位同樣是Kakao Talk表情包出身的卡通人物，開始威脅牠們的地位！牠就是「OMPANGI」。白雪雪、軟綿綿的牠，到底正體是甚麼？讓美女作家親自解答4大疑團吧！

穿著貓咪裝的才是OMPANGI（ig@ompangi_official）

最近在韓國，幾乎無人不認識「OMPANGI」這個卡通人物。和Kakao Friends一樣，OMPANGI都是KakaoTalk的表情包出身。牠於2011年11月初次面世，甚至比Kakao Friends更早。不過，牠的發展並沒有像Kakao Friends一樣順利。「出道」7年，牠於2018年推出了6500個表情包，每月有27萬名用戶發射超過22億次，令牠的普及度愈來愈高。今年還陸續推出實體化商品，於韓國各地舉辦POP-UP STORE，人氣和Kakao Friends有得揮！相信大家對牠的認識不是太深，讓作家親自來介紹一下吧！

OMPANGI的作家—鄭多瑟（譯音）（ig@ompangi_official )

【1】OMPANGI的正體是？

OMPANGI的特徵是粉紅色的腮紅，以及像年糕一樣白雪雪、軟綿綿。不過，其實不能指定說「OMPANGI就是這種東西」，是沒有特定的答案。雖然很多人對OMPANGI的正體、性別感到好奇，但OMPANGI只是為了傳遞大家的感情表現而誕生的人物，是沒有性別的，「將牠想像成為代表大家的人物就可以了」。

OMPANGYI

【2】OMPANGI這個名字有特別意思嗎？



作家解釋，其實是沒有特別的意思的。「創作的時候，突然想起『옴팡지다』（音：OmPangJiDa）這個詞語，於是便很即興地將牠的名字取名為「OMPANGI」了」。옴팡지다的意思 ，可以解作「凹陷」。因為這個詞語不是太常用，所以有很多人以為作家改名是將「곰팡이」（音：GomPangI，解作霉菌）和「OMPANGI」混淆了。

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【3】OMPANGI的創作動機是？



作家表示，創作OMPANGI，是想用家可以將自己的感情好好地傳遞開去。她希望盡量創作更多表達人們感受的表情包，讓通訊的過程變得生動有趣，亦希望令訊息能夠更有效地傳給接收人。這就是OMPANGI的特性。

【4】畫的時候，最需要花心思的是哪個部份？

作家表示，OMPANGI比其他卡通人物的構造相對上簡單，在畫的時候，最該花心思的就是牠的頭部，「就算只是畫歪了一點，或者稍為畫圓了一點，製成品也會有很大差別」。所以，在畫頭的模樣時，需要盡量簡潔地落筆，在正式創作前，也試過畫很多次失敗之作！

ig@eeoeeo

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