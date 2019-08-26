網民熱議食車仔麵5大攻略　叫咩餸最抵？除了腩汁還有甚麼秘方？

個個都食車仔麵，唔通個個都識食車仔麵咩？連登、高登等討論區就有多個帖文，網民紛紛交流食車仔麵的心得。《開罐Opener》整理出網民熱議五大吃車仔麵的攻略，你又知道多少？

車仔麵獨食指數甚高！（資料圖片）

【1】網民推介！識食一定食呢啲！

整合連登討論區、高登討論區的網民所講，挑選車仔麵配料，一定要緊守兩大原則：「索湯」和「自家製」！不少網民都指，豬腸是最能夠體現一間車仔麵實力的配料，清洗、醃製都需要多重處理功夫，絕對看得出這間店有沒有心思！而其他配料如蘿蔔、牛腩、豬皮都是體現實力之選！

那咖哩汁，超吸引！（9eze9@instagram）

【2】必點咒語：「腩汁」、「咖哩汁」 叫「加辣」要小心

網民指「最緊要加腩汁」，其餘一切都不重要。小編就試過一不小心講少一句「加腩汁」，結果整碗車仔麵都不同了。想味道再豐富一點，有朋友就會加咖哩汁。當中不少網民都有同一個情況，就是每次叫「加辣」，都會變超辣，所以每次都十分掙扎要不要叫「加辣」！

午餐肉也是技術含量極低的配料......（terrytwl81@instagram）

【3】網民教路不要點這些！

「總之自己屋企都煮到嗰啲就唔抵！」高登網民如是說。簡單來說，就是腸仔、丸類、芝士腸等，技術含量極低，完全呈現不到店家的任何廚藝或心思，所以網民都說，識食點會叫腸仔！

豬紅也是不少人最愛。（kitabckat@instagram）

【4】第一次去就是要點「招牌」！

第一次試食一間車仔麵店，不知道甚麼配料最好吃？不少車仔麵店都會有「雜錦」或是「招牌」，一次過可以品嚐多款配料！

挑選麵底亦是重要的事！（jacqueeeeeccm@instagram）

【5】挑選麵底看時機

吃車仔麵最吸引的地方，就是麵底都有多款選擇！其實不只考慮口味問題，大家都要考慮一下時機！首先在配料上，假如點上響鈴、豬皮、枝竹等超級吸油吸湯的配料，就要避免挑選油麵！而如果叫外賣，就建議不要挑選超級「索湯」的麵底，例如河粉、米線等。