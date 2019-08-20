【5大素球】推介香港5間素丸食店　素菜丸火鍋　素魚蛋

「5大訴求」政府一直無回應，要同當權者鬥長命，首先要身體健康，想健康，食素是其中一個好選擇。 本篇就跟隨潮流，為大家推介「5大素球」，即5間有特色素丸供應的本地餐廳，菜式有新豬肉製的肉丸三餸飯、蓮藕雜菜丸、素魚蛋、素丸火鍋放題都有！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

近月反修例風波持續，集會口號響過不絕：「5大訴求，缺一不可」。而近日有素食blogger「素食達人 Elvis Chan」就把口號連同素菜改圖，引起「5大素球」熱話，更有網民留言詢問有素丸售賣的餐廳。

「素食達人 Elvis Chan」於8月18日發佈的貼文。

5間素菜丸、素肉丸食店如下：

【1】華麗耆素：素新豬肉丸

華麗耆素是社企銀杏館旗下的素食餐廳，店員都是老人家，只做午市，營業時間較短。主打天天款式不同的三餸飯（$48），不時會有素肉丸菜式選擇，如8月20日的精選午餐就有以新豬肉製成的「瑞典素肉丸」。另有以美國植物肉（Beyond Meat）製成的素未來漢堡、或焗素豬扒飯等餐點。

華麗耆素O Veggie 地址：火炭桂地街10-14號華麗工業中心4樓406室 營業時間：11am - 3pm 電話：3996 8353

素食三餸飯（$48），紅米飯、粥、炒麵、素湯及熱飲任添。（銀杏館FB圖片）

招牌菜之一：素未來漢堡配薯角（$68）。（銀杏館FB圖片）

【2】隨然有機玄米菜食料理：手打炸蓮藕丸

店主曾在日本修習3年Macrobiotics長壽飲食法，主張少肉多菜，回港開設的餐廳供應多種素菜式，全部使用有機食材，並不用食物添加劑或加工食品。其中一款小食就有蕃茄醬燴手打素丸，以蓮藕製成的素丸拼鮮蕃茄醬，賣相精緻，味道亦廣獲好評。

隨然有機玄米菜食料理 地址：尖沙咀寶勒巷10號4樓 營業時間：11:30am - 11pm 電話：2343 7868

蕃茄醬燴手打素丸（$68）由廚師人手製，限量供應。（隨然有機玄米菜食料理FB圖片）

【3】宜家家居餐廳：瑞典素菜丸

家具店IKEA附屬餐廳及食品區，主打瑞典肉丸，也有售由100%蔬菜製成的素菜丸，因價廉味道佳，廣受港人喜愛。小食區多推紙盒裝素菜丸伴蕃茄雜菜（$9／5粒），而餐廳則不時轉菜單，有時推素菜丸蕃茄意粉、素菜丸藜麥飯等。而急凍區亦有售素菜丸，方便買回家自行烹調。

宜家家居餐廳IKEA Restaurant & Café 分店：銅鑼灣柏寧酒店地庫店、九龍灣Megabox店、沙田新城市廣場店、荃灣8咪半店 營業時間：11:30am - 11pm

荃灣店8月供應素菜丸伴藜麥及蕃茄燴雜菜（$23）。（駱煥琳攝）

急凍素菜丸（$59／1000克）。（駱煥琳攝）

【4】牛涮鍋素丸火鍋放題：牛蒡丸

單看這間連鎖火鍋店的名字以為只有肉食火鍋，其實有個隱藏選擇給素食者，就是「鮮菌雜錦素丸放題」。放題盛合有多種菇類，素丸亦有3款在內：蔬菜丸、素肉丸及牛蒡丸。素湯底則有3款選擇：昆布湯、蕃茄湯及甜醬油湯。午市和晚市皆有供應，不過必須提前1天預訂；留意如果同行有肉食者，必須全枱先點肉食火鍋套餐，素食者另外加單單點一份素丸盛合！

牛涮鍋MouMouClub 分店：銅鑼灣世貿中心店、旺角新世紀廣場店、奧海城店、黃埔店、九龍灣淘大商場店、荃灣廣場店、小西灣藍灣廣場店、馬鞍山廣場店、天水圍T Town店、粉嶺帝庭軒店 營業時間：11:30am - 11pm

素丸火鍋午市任食60分鐘（$69）；任食90分鐘（$108）；晚市任食90分鐘（$158）；素丸盛合單點（$39）。需加一服務費。（牛涮鍋FB圖片）

【5】走肉‧朋友素菜自助餐：素魚蛋

這間人氣素食店主打素食自助餐，菜式新派有創意，造型細緻，食客多推素三文魚壽司、川味麻醬素雞絲等。超過50款食物選擇之中，有時會供應素魚蛋菜式，如素咖喱魚蛋、脆炸魚蛋串燒等等。午市自助餐68元起，任吃1小時，而晚市自助餐則分2個時段，125元起則可吃1.5小時。

走肉‧朋友 地址：大角咀博文街28-30號地舖 營業時間：11:30am – 3pm；6pm - 10:30pm 電話：2388 6280

素食花款多多，如炸素魚蛋、炸素大腸、燒素肉串等。（圖片來源：IG@dudulau）

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