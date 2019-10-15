【解決師】中大生為黑板畫操刀　難忘王浩信擁抱安慰：錢唔係重點

劇集《解決師》開始播出，片頭的黑板畫十分吸睛，原來是出自數名大學生的手！中大學生Kelly曾在中大白板作畫紅遍「中大Secret」，亦曾以黑板畫《你的名字》海報在「名校Secrets」上得到極大迴響。這一次獲TVB邀請為劇集主題曲片頭作畫，她直指這是一次十分難忘的經驗！

Kelly與劇中黑板畫的合照。（受訪者提供）

TVB劇集《解決師》播出，片頭主題曲有幾個畫面，是幾幅畫得十分像真的黑板畫！以為是電腦製作的效果？錯了！片頭這幾幅黑板畫，是由幾位大學生一筆一筆勾畫出來，連男主角王浩信的眉毛都畫得超神似！其中一位作畫的中大學生Kelly就接受《香港01》訪問，大談自己成為「黑板畫家」的經過！

▼▼▼點擊影片看中大女生專訪▼▼▼

Kelly僅用三種顏色的白板筆，就畫出栩栩如生的貓。（莊堅毅攝）

當初就是這一張「畫貓女生背影」紅遍「中大Secrets」！（受訪者提供）

Kelly現為中文大學藝術系二年級學生，有一天溫習時百無聊賴，忽發奇想在中文大學進學園的白板上畫了一隻栩栩如生的貓咪，畫畫的背影被放上「中大Secrets」後爆紅。但其實早於中學時代，她和幾位中學同學就已經憑《你的名字》黑板畫紅遍「名校Secrets」，只是當時未有露面。

當初正是這一幅畫作為「Illusdreamer」打響名堂！（受訪者提供）

不合理念的工作，幾多錢都不會接。 中大學生Kelly

畫黑板畫只為推廣藝術 推掉理念不合的工作

在中學時代，Kelly與幾位同樣喜歡作畫的朋友，因為不滿學校著重發展體育多於藝術，決定自己在校內以大型黑板畫創作推廣藝術。當時幾位同學攜手在黑板以粉筆畫出《你的名字》的劇照，被放上社交平台後一夜成名，於是與幾位同學開設「Illusdreamer」專頁，除了上傳藝術作品，亦會洽接工作：「不過我們的理念始終是『推廣藝術』，假如不合理念的工作，幾多錢都不會接。」Kelly指，曾經有客人希望他們畫畫裝飾辦公室，但由於辦公室屬私人地方，Kelly和同學都覺得未能向大眾推廣，故決絕推掉。

今年3月，電視台監製透過專頁找他們合作，出價五位數字，幫《解決師》片頭畫黑板畫。「雖然酬勞真的不算多，幾位同學拆帳後每人約兩三千元，但TVB是一個很好的平台，讓更多人認識我們的畫作。」

與王浩信於畫前合照。（受訪者提供）

▼▼▼點擊圖片看《解決師》片頭的黑板畫▼▼▼

首次親眼見到畫作被刷 傷心落淚獲王浩信擁抱安慰

這一次《解決師》的主題曲黑板畫工作，最大挑戰是時間相當緊逼，Kelly覺得這是她接過最有挑戰性的工作：「要連續三天內畫三幅畫，而且要畫得神似，背後又有工作人員拍片做Timelapse（縮時攝影片段），所以極具挑戰性！」

她的作品第一次在螢幕上曝光，她也第一次親眼看到自己的作品被擦掉。Kelly說，她以前在學校畫的黑板畫，總會不知不覺「被消失」：「通常在課室畫完就離開，第二天校工姨姨已經毫不留情刷掉了。」她從未親眼看心愛畫作被刷去，唯獨這次她和同學有份參與拍攝，在現場目擊「事發經過」，畫面非常震撼：「我忍不住哭了出來。」這一哭，工作人員也嚇呆了，紛紛上前安慰她。「當時王浩信也來擁抱，超開心！」

正是這一幕讓Kelly親眼目睹自己畫作被刷，傷心到哭出來。（《解決師》片頭截圖）

未來希望遊歷世界 拓展自己藝術思維

記者與Kelly談天期間十分感受到她對藝術的熱誠，還以為Kelly的夢想一定是成為一位全職藝術家。「我夢想是做一個空姐，哈哈哈！」Kelly覺得當空姐可以遊歷各國，增長知識後能畫出更多元化的藝術作品：「雖然很天馬行空，但我希望可以在每一個國家都留下一幅畫作！」

▼▼▼點擊圖片看更多Kelly與同學畫作▼▼▼