儲錢必注意7大生活細節 學識每個位慳少少擺脫月光族｜儲錢秘笈

新型冠狀病毒肺炎肆虐，經濟前景不樂觀，股市樓市也受影響。有初出來工作的網民表示想趁機入市，卻發現「彈藥」不足。其實學賺錢前首先要識儲錢，究竟如何入手才能每月都有積蓄呢？原來只有改善生活細節，就能夠省下更多開支，變相儲錢！

經常抱怨自己沒錢？你每月有固定訂閱開支嗎？你是否每天除外進食呢？其實只要針對以下7個簡單的生活細節做出改變，就能夠成功儲錢。立刻點擊下圖，開展你的儲錢大計吧！

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（開罐製圖）

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就上述帶飯省錢一點，假設你每天在外進食消費40元，一整年的開支就會增加高達$14,600，足夠坐廉航來回飛日本3次有餘！

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近年網購越來越方便，不少港人都在網購平台瘋狂購買衣服，跌下了不少金錢。如果買得其所還算好，只怕買回來卻貨不對板或者買錯碼，結果卻淪為廚房抹布，甚至還沒使用就掉到垃圾房，單純浪費金錢。

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