難聽過粗口？別再說這6句安慰說話　專家教7招情緒支援技巧

反修例風波持續五個多月，社會氣氛緊張，四周充斥著負能量。朋友間言談中，感受到滿滿的無力感。想開解朋友又怕說錯話？心理學家分享情緒支援小技巧。

願祢榮光歸香港集會人士祈禱。（羅君豪攝）

想開解情緒低落的朋友，但又怕講錯話？有時候一句安慰說話，反而會使他們的心情更糟。以下6句安慰說話「難聽過粗口」，你又有沒有講過？

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臨床心理學家鄒凱詩指，在安慰朋友前可先留意自己精神和心理狀況是否適合安慰他人。此外，如當時人未準備好，不必強逼對方覆述事情經過，以免他們再度受傷害。建議開展對話時，可以你的關懷開始，「你好似唔係好開心，係唔係有嘢困擾你？」▼▼▼▼點擊看專家7個情緒支援小貼士▼▼▼▼

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社會不穩，這幾個月相信不少人也有無力感。無力感又稱「習得性無力感」（Learned helplessness），是一種通過某種學習經驗而形成的，會給以後學習帶來消極影響的特殊心理狀態。即個人經歷了失敗和挫折，面臨問題產生無能為力的感覺。

「為何盡了力，卻仍是原地踏步？」「為甚麼拼了命卻毫不見起色？」人生難免遇上瓶頸位，讓人感到洩氣，對甚麼事情都提不起勁，甚至身邊小事也感到煩擾。以下10個無力感徵狀，看看是否說中了你。

臨床心理學家鄒凱詩指，因不安的情緒不斷重覆，又無法逃離，於是有人選擇放棄，她建議有以上徵狀的人士能參考以下減壓小方法：

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