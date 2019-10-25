【酒店FactCheck#7】悅品酒店 · 荃灣人均$273　住宿包半自助晚餐

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合談天放鬆！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第7集，開罐專員Ruby到位於葵涌的「悅品酒店‧荃灣」，直擊實試酒店最新住宿優惠套票！想知有咩套票包含甚麼？睇內文啦！

房間明亮乾淨！（莊堅毅攝）

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#7」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

悅品酒店推出優惠套票，價格為546元，即人均273元，就包雙人房住宿一晚及二人半自助晚餐，如果不喜歡半自助晚餐，亦可選擇半自助午餐，價錢再便宜一點！優惠期至11月30日，尚有時間讓大家約閨密鬆一鬆！

👇👇👇想知間房係點？記者直擊俾你睇！👇👇👇

抵住指數：⭐⭐⭐⭐⭐

套票包的基本房型為兩張單人床的房間，如果想要雙人床就要在預訂時特別要求。由於位於葵涌工廠區，景色方面實屬麻麻。房間用上射燈，感覺十分明亮乾淨，不過就會有一點刺眼。雙人床由兩張單人床拼成，尺寸超大！

而浴室方面洗頭水、護髮素為二合一，另配沐浴露及潤膚露。洗漱用品十分齊全，牙刷、牙膏、毛巾、棉花棒、剃刀等都有供應，最令我驚喜是竟然連指甲挫都有！

而記者這一次就實試了半自助晚餐的套票，半自助晚餐有多款主食可選，記者當日就有牛扒、豬扒等西式扒類，亦有印度咖喱可選。自助餐區域則提供海鮮、前菜、沙律、甜品等。順道一提，如果吃完飯覺得悶，還可以結伴到酒店的康樂室玩PS4！

優惠期至11月30日，價格詳情：

星期一至五：住宿包二人半自助形式午餐455元起、住宿包二人半自助形式晚餐546元起。

星期六日及公眾假期：住宿包二人自助午餐482元起、住宿包二人自助晚餐637元起。

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+ 12 + 11 + 10

打卡指數：⭐⭐

房間走精品酒店的路線，在枕頭、抱枕等用上其他顏色，與閨密在床上拍溫溫馨馨的照片也不錯！食物方面，平常的自助餐由自己擺盤，打卡照都不甚好看，不過這裡是半自助晚餐，主菜的外觀擺盤很不錯，值得打卡！

周邊方便指數：⭐⭐

悅品酒店‧荃灣的正確位置其實在葵涌青山公路葵涌段，與葵興港鐵站相隔10分鐘步程，有少許不方便。

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 預設房型為兩張單人床，如果想要雙人床要在預定時特別要求。

2. 房間內沒有衣櫃，只有一排掛勾。

3. 洗澡房間的門開關時聲響甚大，絕對會吵醒同房的朋友。

4. 房間內使用射燈，甚為刺眼。

5. 以上收費未連加一服務費。

【悅品酒店‧荃灣】地址：香港葵涌青山公路葵涌段 443 號

電話：3891 1968