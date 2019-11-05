【催淚】日本少女分享淒美愛情經歷　男友的分手信令全國網民哭崩

問世間最悲傷的事，莫過於無法與心愛的人一起。近日日本有位少女的淒美經歷成為網上熱話，令一眾網民的淚線失守。

有網民於Twitter分享某段YouTube影片留言。（Twitter@018556）

現實版《戀空》

近日有日本網民於Twitter分享在YouTube《我成為別人的女朋友了》（別の人の彼女になったよ）MV中看到的催淚留言。

有關留言是由一名高中2年級的少女親身講述自己與男朋友之間發生的淒美愛情故事，超曲折悲壯的經歷惹哭一眾網民。

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其後該位少女亦有留言，希望藉自身經歷提醒大家，「心愛的人仍存活於世並不是必然的」，願大家能珍惜眼前人。

該文亦馬上衝破2萬轉推分享，不少網民留言表示超催淚，「看多少次也覺得很感動」、「願男友能安息」。

看完少女的故事再聽這首《我成為別人的女朋友了》，簡直是強力催淚彈...（內附中文字幕）

Twitter原文