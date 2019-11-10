【性愛那些事#23】安全套不是愈薄愈好？　揀錯套分分鐘會早洩

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

早前教過大家如何挑選安全套、計算安全套的大小等，不過對於男生來說，還有另一個問題：如何選擇厚度？原來不是愈薄愈好？有些朋友更適合厚身的套套？情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，為大家講解。

選擇適合厚度的安全套，可以提升你的表現。（網上圖片）

大家都知道安全套愈薄愈刺激，反之可能愈厚愈冇feel，不過Cindy指出，不同厚薄的安全套，除了影響大家的觸感之外，更有機會令你的持久力受到影響。揀錯安全套，持久力比較差的朋友分分鐘會更早射精。

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早前另一位專家，性教育工作者Vera亦教過大家，如何量度自己的長度、size及剪裁，一起來看看吧。

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