日本神人繼勾拳柴犬後又一力作　35隻貓星人主子萌爆姿勢3D實體化

之前因神還原「右勾拳柴犬」而在網路爆紅的Twitter網民めーちっさい（@meetissai），繼上次將「右勾拳柴犬」3D實體化，今次將目標瞄準貓奴們，又有一批新搞作！

大家還記得之前在網絡爆紅的「右勾拳柴犬」嗎？先前有一隻調皮的柴犬高速旋轉追尾巴，被主人拍下來的畫面卻看似肌肉猛男使出一招右勾拳，因此成為了日本網民一時熱話。其後Twitter網民めーちっさい（@meetissai）將這搞鬼一幕製作成為手辦公仔，高達100%還原度引爆日本網路。

👇👇👇大家還記得勾拳柴犬嗎？👇👇👇

貓奴限定超萌貓星人系列

繼將「勾拳柴犬」神還原之後，最近這位網民又有新搞作，居然將目光瞄準各位至愛的貓星人們。長毛遮蓋小腿，變成麻糬模樣的貓咪；在暖爐旁太溫暖而融化的貓咪；還有躲在車低的迷之身形小貓......種種搞鬼模樣笑爆網民！

👇👇👇神還原貓咪搞鬼模樣👇👇👇

戶外貓星人

+ 44 + 43 + 42

室內貓星人

+ 38 + 37 + 36

哥基/刺猬/草泥馬都有份！

網民めーちっさい（@meetissai）在Twitter帳號上不時分享親自製作的手辦公仔，當中不少作品的形象，都是參考了網路流傳的動物搞鬼造型，因此不少網民見到製成品時間，都會深感共鳴，也有不少網民在圖片下方留下「超神似啊！」等讚賞。

除了以上提及的35款小貓咪，他更製造出掌握了「牙通牙」的哥基，四腳朝天的刺猬，還有想一坨屎的草泥馬等等搞鬼形象的動物圖。

👇👇👇其他動物搞鬼模樣👇👇👇