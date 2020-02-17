減價優惠｜CHARLES&KEITH/A.P.C.官網35折起　手袋/卡套低至$49

網絡時代，即使武漢肺炎少出街，依然可以online shopping。近日不少品牌的官方網店都推大減價，向來是港女恩物，有細CK之稱的新加坡品牌CHARLES & KEITH的官方網頁，多款手袋、鞋、銀包、配件4折起；另外不常推出優惠的法國品牌A.P.C.更低至35折發售，不妨揀長青款入手。

細CK減價手袋4折起

CHARLES & KEITH在情人節後，在官方網站推出限時優惠，多款商品減至4折起，官網限定款式最低$179有交易；購買兩件以上指定減價商品更額外折上折，有9折優惠。

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銀包、卡套優惠$49有交易

除了大受歡迎的手袋，細CK銀包和卡套都有優惠，最平$49有交易。記者查看時仍有存貨，不過在選購特價品時要注意，訂單總額需要超過$200才能免除國際運費，否則需要額外支付$40運費。

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網購A.P.C.手袋35折起

除了細CK外，ITeShop內的大熱法國品牌A.P.C.手袋及銀包也35折起發售，折後只需千元左右，最低只需$490就有交易。ITeSHOP網購可選擇免費送貨或門市自取，如商品未合心水，在到貨7天內可以辦理退款。

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除了A.P.C.以外，同樣走簡約風的HAVMOON，以及其他品牌都有優惠，指定商品低至兩折發售，可點擊原文了解內容：

ITeSHOP.com開倉過百品大減價 Aape／BALENCIAGA／izzue兩折起