日本節目遊客收入調查　香港旅客年薪媲美村上信五　震驚採訪隊

日本，可算是香港人的另一個家，到處也能看到香港人的身影。據統計，2018年訪日香港遊客量高達221萬人次，為訪日最頻密的旅客，可算是日本旅遊業的金主之一。

近日日本人氣節目《月曜夜未央》到長野縣白馬村進行調查，了解外國旅客的收入，期間又再遇到香港人...

（節目截圖）

有傳長野縣白馬村近年成為外國富裕旅客的滑雪勝地，其地位直逼北海道的新雪谷町。

有見及此，日本電視台人氣節目《月曜夜未央》到當地進行調查，沒想到又再遇到香港人，而且收入令人非常震驚！

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村上信五收入？

相信不少人都很好奇跟村上信五差不多等級即代表多少錢，雖然沒有明確公開數字，但作為Johnny's人氣偶像組合「關8」成員，亦身兼不少節目主持及廣告代言，村上信五被認為是吸金力超高的藝人之一，有傳他起碼年賺10億円（約7000萬港幣），甚至45億円（約3.2億港幣）。

能跟村上信五同等級，香港果然有不少有錢人啊...

作為一線偶像兼藝人，村上信五曾被傳年賺10-45億円，約7000萬~3.1億港幣。（節目截圖）

其實該節目早前亦曾經訪問過香港人遊客，當時正進行街頭英語能力測試，結果令不少人大讚港人的英文能力及舉止十分得體。（詳見：日本節目街頭英語能力測試 期間竟問中香港遊客 結果超爆笑）