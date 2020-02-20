END.全球免運費　NIKE/Adidas/New Balance/PUMA減價波鞋$500有找

英國購物網站END. Clothing有售NIKE、Adidas、New Balance、PUMA等品牌波鞋，也不時推出與知名人士聯乘的波鞋款式。今次推出全球免運費優惠，加上不少大熱款式波鞋減價，大家唔出街一樣可以掃貨。

END. 網站內一直有優惠專頁，稍微過季的鞋款就有低至3折優惠，相信不少鞋迷都會經常留意。近期END. 推出全球免運費，購物滿$500就可以將商品直運到港，此優惠同樣適用於優惠商品，吸引不少海外用戶登入購物。

英國購物網站END. Clothing以售波鞋聞名，更不時推出全球免運費，吸引海外用戶消費購物。（網頁截圖）

鞋款做優惠不代表都是賣剩蔗，除了每次例牌出現的Adidas Stan Smith外，經典復刻鞋款NIKE Classic Cortez Leather折後$400有找；過往Adidas與知名歌手Pharrell Williams聯乘推出的Crazy BYW LVL X都大幅降價至約半價售$1,085，相當有睇頭。

記者在END.網頁中挑選了以下10款抵買鞋款，不知道又是否合你心水呢？

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