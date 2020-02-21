HKTVmall五週年1折優惠　鮑魚、清潔用品$1　Dyson吸塵機半價發售

HKTVmall在武漢肺炎搶口罩潮中大放異彩，為慶祝開業5週年，最近宣佈舉辦「5週年紀念慶」，清潔殺菌消毒用品、Dyson無線吸塵機等多款減價商品低至1折發售，看來到時又會網絡大塞車。

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HKTVmall「5週年紀念慶」推出多款優惠商品。除了Dyson無線吸塵機有優惠，家庭電器如空氣炸鍋，清潔用品如洗衣膠囊、除臭噴霧，還有罐頭鮑魚，凍肉、和原箱飲料，皆低至1折發售。

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紀念慶新玩法推優惠

多款減價商品優惠如何發售呢？HKTVmall將於2月28日至3月20日期間舉辦「5週年紀念慶」，屆時將會分成一共3大優惠活動，以不同玩法售賣減價商品，記者綜合今次優惠活動玩法如下：

優惠①：每日一店大減價 於2月28日至3月20日期間，一連27日「每日一店」形式進行減價，每間店舖的優惠會維持兩日。 優惠②：限量減價商品 HKTVmall5週年紀念慶期間，每週推出200件限量商品，以半價發售，每天下午3點更新部分商品。限量商品包括 Dyson V8 Animal 無線吸塵機。 優惠③：「閃購星期六」 於優惠期內，每逢星期六（2月29日、3月7日、3月14日）將會舉行「閃購星期六」活動，凌晨12時公佈多款優惠商品，低至15折發售。

※ 活動詳情可留意HKTVmall官網最新消息

HKTVmall簡易上手貼士

今次HKTVmall推出舉辦「5週年紀念慶」，相信吸引不少未曾網購的港人嘗試網路購物。記者為大家綜合了新手必學5招，按照以下教學的順序，完成新帳戶設定，就能在HKTVmall上輕鬆購物。

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