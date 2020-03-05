新冠肺炎｜為撲口罩不安、困在家感壓抑？專家7招緩解疫症無力感

武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情迅速蔓延，疫症觸發口罩、消毒用品、甚至日用品的搶購潮。你有否因為疫情而變得過份焦慮、對任何事情都提不起興趣、甚至失眠？武漢肺炎的陰霾下，無力感來襲，我們能如何緩解？《開罐 Opener》請來臨床心理學家鄒凱詩，教大家7招緩解新冠肺炎疫症下的無力感。

HK01資料圖片/余俊亮攝

臨床心理學家鄒凱詩（Daisy），疫症下的無力感大多源自無法可控制的未知性，「又唔知幾時完，好多嘢都唔知，係日常生活中帶來前所未有咁大嘅改變。」鄒凱詩解釋，無力感與抑鬱的情緒有關，例如陪隨著無力感會唉聲歎氣、失眠、很多負面想法、甚至嚴重的會覺得人生沒有希望。

無力感又稱「習得性無力感」（Learned helplessness），是一種通過某種學習經驗而形成的，會給以後學習帶來消極影響的特殊心理狀態。即個人經歷了失敗和挫折，面臨問題產生無能為力的感覺。

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曾有不少香港人認為，政府連廁紙供應都保不住。（資料圖片／余俊亮攝）

見人買米我又買，見人買廁紙我又買，我是病了嗎？

疫症觸發口罩、消毒用品、甚至日用品的搶購潮。鄒凱詩指如何去分辨自己是否正常，就要視乎數量，「當然以日常生活物資為例，較難以有個實數去界定，但如網上熱話中有人在家囤積大量廁紙，數量幾乎高到上天花板位置，就『誇得滯』」。

網上瘋傳圖片，驚見一個住房的窗台有大量廁紙。（網上圖片）

鄒凱詩指，去判別自己是否過份焦慮，首先可與自己身邊人比較；第二，冷靜考慮自己實際需要；第三，你有否因為擔心而引致失眠、食慾不振、或因而與家人爭吵。「例如家人勸你唔好再買，但你都唔理，寧願同佢嗌交。呢啲都係一個反映。」

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