美國成人卡通聯乘Krispy Kreme合作出冬甩！超獵奇造型網友激讚

早先美國成人卡通《Rick and Morty》宣布與品客薯片合作推出「Pickle Rick」口味,引發大量關注。這回輪到知名連鎖冬甩店Krispy Kreme與《Rick and Morty》攜手,包含必備的 Pickle Rick 口味,一共推出 4 款「 Krispy Kreme × Rick and Morty」聯名商品,即日起在澳洲的 Krispy Kreme 門市登場!