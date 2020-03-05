美國成人卡通聯乘Krispy Kreme合作出冬甩！超獵奇造型網友激讚

早先美國成人卡通《Rick and Morty》宣布與品客薯片合作推出「Pickle Rick」口味，引發大量關注。這回輪到知名連鎖冬甩店Krispy Kreme與《Rick and Morty》攜手，包含必備的 Pickle Rick 口味，一共推出 4 款「 Krispy Kreme × Rick and Morty」聯名商品，即日起在澳洲的 Krispy Kreme 門市登場！

《Rick and Morty》與品客薯片合作推出「Pickle Rick 」口味，引發大量關注。（Youtube@Adult Swim）

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而搶在Pickle Rick口味的品客薯片正式上市之前，澳洲的Krispy Kremey更率先推出了一系列《Rick and Morty》合作商品，包含Pickle Rick、Simple Rick’s Wafer Cookie、和Strawberry Smiggles三種口味的冬甩，以及特製的Fleeb Juice奶昔！（點圖放大▼▼▼）

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此外，隨著美國年度體育盛事超級碗登場，《Rick and Morty》專為品客打造的30秒影片也跟著曝光，內容維持劇中一貫的超瘋狂的風格，粉絲們看了紛紛表示：「我超討厭廣吿的，但這個業配我可以！」、「這是有史以來我看過最讚的廣告！」不管Morty嗑了什麼通通給我來一份！想當初因為《Rick and Morty》的關係，在美國曾經引發「四川辣醬之亂」，而隨著迪士尼真人版電影《花木蘭》即將在3月上映，不知道這款大名鼎鼎的「木蘭醬」會不會再度復出呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】