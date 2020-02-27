在家工作│必推5個提高效率Google工具　一招拆解多人同步修改混亂

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）殺到埋身，不少公司安排員工Home Office「避炎」。老細們以為你好得閒，誰知道你因為工作交接問題而𢲷爆頭，而且對於專注力較弱的朋友而言，要專心工作更是難上加難。雖然要突然提升工作效率的確不容易，不過只要善用網上小工具，確實有助提升效能。

不少心理學家與專業人士就曾表示將個人工作項目整理清晰，去蕪存菁，排除瑣事，有助提升工作效能。其實Google就推出以下5款工具，有助整理工作項目之餘，加強團隊合作，在Home Office工作時就能夠更加得心應手。

特別上在新冠肺炎期間，不少打工仔要Home Office，利用以下小工具有助提高工作效率。（開罐製圖）

1.Google Doc

使用電腦版本文件，在家工作難與團隊進行即時溝通，同一文件來回修改，不僅容易混淆，又會拖慢進度。Google Doc就擁有自動儲存功能，能隨時查看過往紀錄之餘，不怕死機失去紀錄，另外容許用家即時同步修改文件，學會秘技更不用擔心人多手腳亂，文件清晰有條理！

Google Doc提供網頁版與手機應用程式版本，因此即使不在工作場所也能夠輕易修改檔案內容！

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+ 9 + 8 + 7

2.Google Tasks

不少專業人士推介使用To Do List待辦事項方式來整理工作項目，從而省減無謂步驟，提高工作效率。Google Tasks可以以點列式列出工作，並可以在每項工作下輸入子項目，將待辦事項列得更清晰仔細。

Google Tasks是Gmail內建的功能，可以於Gmail網頁版的右方選單中點選開啟，也可以下載獨立手機應用程式版本。

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+ 6 + 5 + 4

3.Google Keep

工作繁忙時，不少打工仔都喜歡使用備忘錄，來紀錄下靈光一閃的想法與工作相關的重要資訊。Google Keep正是一款備忘錄工具，可以將內容標籤顏色進行分類；提供「協作者」功能，可以將內容分享給團隊成員；也可以在需要下筆撰寫時一鍵將備忘錄內容轉移到Google Doc中。

Google Keep有獨立網頁程式及手機應用程式，也可以於Gmail網頁版的右方選單中以插件形式點選開啟，方便隨時添加備忘。

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+ 12 + 11 + 10

4.Google Translate

工作不時需要查找外語資料。遇到不理解的字詞時，可以利用Google Translate來翻譯字詞。Google Translate也提供網頁及檔案翻譯功能，可以將整個網頁翻譯成指定語言。

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5.Google PhotoScan

在家工作可能面對缺乏影印機與掃描機等工具，也不可以隨手轉交手本資料給團隊成員。如果擔心手機影相的質素參差，你可以利用Google PhotoScan手機掃描器來掃描文件。

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