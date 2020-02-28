新冠肺炎｜日本恐慌蔓延現「廁紙之亂」　因網上流傳3個無聊謠言

開罐
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武漢肺炎（新冠肺炎）疫情持續擴散，日本相繼出現多宗確診感染病例，首相安倍晉三2月27日要求，全國中小學自3月2日起停課至4月初。日本全國恐慌情緒蔓延，近日，民眾搶購的不只是口罩，就連廁紙都出現缺貨！

福岡久留米的藥房衛生紙完部售罄 （西日本新聞）

據西日本新聞報道，因武漢肺炎疫情持續，日本市面的廁紙及紙巾亦被搶購一空。早前日本網上流傳多則謠言，指製造指廁紙的原材料停止從中國輸入，網購網站的廁紙價格亦大幅提升，就尿片和衛生用品都被搶購。

雖然，日本製紙商已澄清謠言不實，但市民仍陷入搶購恐慌之中。因新冠肺炎疫情而宣布進入緊急狀態的北海道，至今當地累計66人受感染。昨日(27日)更有公用的消毒液被人偷去。

▼▼▼▼點擊看日本廁紙搶購情況▼▼▼▼

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旅居日本的台灣藝人歐陽靖，在社交網站分享東京廁紙的搶購情況。歐陽靖指，日本人囤積廁紙的原因與以下網路謠言有關。

▼▼▼▼點擊看台灣藝人歐陽靖直擊日本廁紙搶購情況▼▼▼▼

2015年，日本經濟產業省曾倡議國民，應儲一個月廁紙的存量。原因竟是與地震和地理原因有關 ！

▼▼▼▼點擊看政府曾倡國民儲一個月存紙量3大原因▼▼▼▼

新型肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，有不少日本網民在Twitter踢爆，日本確診數字未有急升，只因政府冷處理。有網民質疑日本政府擔心確診數字上升，會影響年中舉行的東京奧運。

▼▼▼▼點擊圖片觀看網民爆料▼▼▼▼

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