新冠肺炎｜日本恐慌蔓延現「廁紙之亂」　因網上流傳3個無聊謠言

撰文：芝芝妹妹
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武漢肺炎（新冠肺炎）疫情持續擴散，日本相繼出現多宗確診感染病例，首相安倍晉三2月27日要求，全國中小學自3月2日起停課至4月初。日本全國恐慌情緒蔓延，近日，民眾搶購的不只是口罩，就連廁紙都出現缺貨！
福岡久留米的藥房衛生紙完部售罄 （西日本新聞）
據西日本新聞報道，因武漢肺炎疫情持續，日本市面的廁紙及紙巾亦被搶購一空。早前日本網上流傳多則謠言，指製造指廁紙的原材料停止從中國輸入，網購網站的廁紙價格亦大幅提升，就尿片和衛生用品都被搶購。
雖然，日本製紙商已澄清謠言不實，但市民仍陷入搶購恐慌之中。因新冠肺炎疫情而宣布進入緊急狀態的北海道，至今當地累計66人受感染。昨日(27日)更有公用的消毒液被人偷去。
▼▼▼▼點擊看日本廁紙搶購情況▼▼▼▼
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旅居日本的台灣藝人歐陽靖，在社交網站分享東京廁紙的搶購情況。歐陽靖指，日本人囤積廁紙的原因與以下網路謠言有關。
▼▼▼▼點擊看台灣藝人歐陽靖直擊日本廁紙搶購情況▼▼▼▼
2015年，日本經濟產業省曾倡議國民，應儲一個月廁紙的存量。原因竟是與地震和地理原因有關 ！
▼▼▼▼點擊看政府曾倡國民儲一個月存紙量3大原因▼▼▼▼
新型肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，有不少日本網民在Twitter踢爆，日本確診數字未有急升，只因政府冷處理。有網民質疑日本政府擔心確診數字上升，會影響年中舉行的東京奧運。
1週間前から風邪の症状があり、4日前から咳が止まらず、昨日から38℃の発熱。問い合わせた結果、コロナウイルスの検査はできませんと。産婦人科の先生も対応がおかしいと抗議してくれましたがそれでもダメ。呼吸が次第に苦しくなっていっているのですが、このまま胎児と死ぬしかないですか？#妊娠中 pic.twitter.com/V78kWxPOQ8— mai (@mai18656538) February 23, 2020
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