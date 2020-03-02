新冠肺炎│嚴選6大高CP樓上自修室　DSE學生8折起　免費Wifi、茶水

武漢肺炎疫情嚴重，康文署旗下的自修室暫停開放，不少應屆考生都紛紛另找地方溫習。除了連鎖店cafe ，香港也有其他環境舒適的樓上自修室選擇。《開罐 Opener》精選6間樓上自修室，當中有4間更有學生優惠，快快看看哪一間CP值最高！

【1】木讀 走日系風格、有學生優惠

全店以日式木調設計，感覺相當舒服。店內分為閱讀共享區、自修室及會議室，閱讀共享區更有大量書籍，就算沒有帶自己的讀物，都可以找到適合的書！

和式榻榻米彷如置身日本！（資料圖片）

免費手沖咖啡、花茶

設施齊全，有免費Wifi、獨立充電位、影印、掃瞄及儲物櫃服務等基本配備。此外，零食選擇豐富，又有手沖咖啡、精品花茶供客人享用。罐裝飲品、紙包飲品均免費提供。

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+ 7 + 6 + 5

因應疫情，木讀每日清潔已加強消毒成份，空間內也會每一至兩小時噴消毒火酒噴霧，空間內亦有貼上衛生須知提醒顧客。

【木•讀 Wooder Space】 地址：觀塘巧明街116-118號萬年工業大廈10樓D1室 營業時間：星期一至日，10:00 - 22:00 網站：https://www.wooderspace.com 電話：55436687

【2】放Zone 學生優惠價$60全日

落地大玻璃窗正對石門山景，距離沙田石門港鐵站只需2分鐘路程。雖然石門遠離市中心，但此處是沙田區內唯一一間樓上自修室，對區內居民及鄰近學生而言已算便利。裝潢清新別致，落地大玻璃採光度十足！

落地大玻璃採光優良！（資料圖片）

Wi-Fi、獨立充電位 更有免費咖啡、花茶、零食

設施齊全，有免費Wifi、獨立充電位、影印、掃瞄服務等基本配備。此外，零食選擇豐富，又有咖啡、花茶等供客人享用。杯麵則需另外選購。

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+ 2

【放zone共享自修室】 地址：沙田石門京瑞廣場一期11樓E＆F 營業時間：10:00-22:00 （星期一至日） 網站：https://fzonehk.com 電話：5119 6814

【3】麻雀客棧 學生超低價任用空間

麻雀客棧旅館的室內設計，全都是以麻雀做主題，例如四間房間以「東、南、西、北」命名。這裡的Common Area原本只供租客使用，近期開始開放給街客作共享空間，大家租用溫習工作、遊樂或閱讀，部份客人更會在這裡畫畫、嘆咖啡。

有大量雜誌、書籍！（吳嘉俊攝）

包茶水、桌上遊戲、書籍、麻雀、Wi-Fi、電腦使用

包簡單的茶水及即溶咖啡，而空間內的漂書、桌上遊戲、電腦等都可以任用。這裡更有售手調咖啡，每杯價錢15元至20元不等，大家溫書或閱讀時可以輕呷一杯！

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+ 12 + 11 + 10

因應疫情，麻雀客棧會以酒精消毒全店，如顧客需要，亦有免費口罩提供，但需視乎店家口罩存貨數量。

【麻雀客棧】 共享空間開放時間：10：00－22：00 電話：2705 1869 地址：土瓜灣北帝街10－18號1樓

【4】Lighthouse光館 特定計劃學生八折

位置便利，油麻地地鐵站一出過條馬路即到。環境光猛舒適，分為「Chill Zone」及「Quiet Zone」，如果需要寧靜環境工作溫習，可以到Quiet Zone望住綠色園景工作。而Chill Zone則放有零食飲品及按摩椅，讓大家鬆一鬆。

採用自然採光，日光令人感覺舒適。（資料圖片）

任坐按摩椅 包Wi-Fi、免費零食、飲品及儲物櫃

這裡的Chill Zone放有按摩椅，大家可以免費使用，溫習時可以鬆一鬆。除大量零食、罐裝飲品及紙包飲品提供。

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+ 9 + 8 + 7

因應疫情，光館會提供消毒搓手液供客人使用，同時會每天定時以滴露／漂白水清潔全店。

【Lighthouse光館】 地址：九龍油麻地彌敦道494至496號晉利商業大廈13樓 營業時間：10：00－22：00 網站：http://www.lighthousecospace.com 電話：6165 4128【2】Desk-One溫室 地點超方便、劃分不同空間

【5】Desk-One溫室 地點超方便、劃分不同空間

位於旺角瓊華中心旁邊，這裡間隔劃分成三個空間：閱讀共享區、靜音自修區及私人會議室。閱讀共享區及茶水間設有各式梳化、搖椅，可享受休閒放鬆的閱讀環境。而靜音自修區則有不同如自修室般的獨立間隔位置，適合需要專注環境的人。

這裡的自修區間隔私隱得來又不具壓逼感。（資料圖片）

包Wi-Fi、打印掃描服務、免費零食、手沖咖啡、花茶

使用共享空間的價錢為每半小時22元，設最低消費44元，即最少租一小時。Desk-One亦有推出三小時計劃，平日每租三小時價錢為88元，星期六日的三小時計劃價錢為108元。價錢包Wi-Fi使用、打印服務、獨立插電位等，最吸引的是免費零食及手沖咖啡！

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+ 5 + 4 + 3

【溫室 Desk-One】 地址：旺角山東街47至51號中僑商業大廈23樓 營業時間：11：00－22：30 網站：https://www.desk-one.hk/ 電話：2185 6661

【6】精神時光屋 間隔令人專注

精神時光屋屬傳統自修室格局，以獨立工作間為主，適合高度專注溫習，不會被環境分心影響進度，但隔間略嫌狹窄。裝潢簡單沒有多餘裝飾，但相當整潔乾淨。如果上來需要先以WhatsApp預約，不接受Walk-in。

每個人都有一個小房間。（資料圖片）

精神時光屋距離朗屏西鐵站只需3分鐘路程，店內裝潢簡單，並無多餘裝飾，採光亦屬一般，但環境相當整潔乾淨。基本設施尚算齊全，有免費Wifi、影印及掃瞄服務。

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因應疫情，精神時光屋主推獨立空間，減少顧客之間接觸。現時開始暫不供應茶水小食，並每天消毒直至疫情減退。