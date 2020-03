9大潮牌Aape/i.t/:CHOCOOLATE開倉減至2折　精選45件必買推介

春天到來,天氣逐漸變得溫暖潮濕,大家又是時候收起過季厚䄛,購買春夏季服裝。近期潮流品牌 i.t 攜同 Aape、:CHOCOOLATE 等潮牌,推出春夏Mega Sale大減價,劈價減至2折發售,不少大熱款式減至百元一件,相當吸引。

i.t 於今日(3月23日)至4月2日舉行優惠活動Mega Sale@Silvercord,潮流品牌 i.t、AAPE、:CHOCOOLATE、izzue等9間指定店舖於新港中心進行激減優惠,低至2折售賣春夏季服裝。旗下品牌如as know as de base、BEAMS BOY 、Deus Ex Machina、b+ab都有得減,最平$79有交易。

優惠品牌分店分佈於尖沙咀新港中心各樓層,記者首推先進去位於二樓的AAPE。

作為日本裏原宿潮流品牌巨頭A Bathing Ape推出的副牌,雖然主攻年輕人服裝市場,不過對於不少年輕人而言,入場價格仍略嫌昂貴。今次Mega Sale低至2折發售春夏季商品,多款夏季短袖T恤僅售$249,絕對是亮點之一。

:CHOCOOLATE在今次Mega Sale中同樣有減價,不過相比之下,記者較為推薦前往位於二樓的i.t。上述提及as know as de base、BEAMS BOY 、Deus Ex Machina、FIVE CM等歐美日韓潮牌皆開設於i.t門市內,服裝設計款式更多元化,店內面積更大逛起來也更舒適。

記者大致行一轉,發現服裝風格相當多元化,逛的時候不妨先逛一圈,比如喜好日系風格不妨Mark實As Know As等日牌商品,喜愛韓國或歐美風則直奔ROCKET X LUNCH、MUSIUM DIV.等品牌。

服裝

鞋款

另外其他品牌門市如izzue、double-park則分佈在同一商場內不同樓層,有興趣可以參考下方地址前往選購。要留意個品牌優惠期間不盡相同,前往之前就要細心留意。

【Mega Sale@Silvercord · 詳細資料】

🏠以下店舖優惠期由3月20日至4月2日

i.t 尖沙咀新港中心二樓241D號舖AAPE 尖沙咀新港中心二樓241A號舖

b+ab 尖沙咀新港中心一樓139A號舖 :CHOCOOLATE 尖沙咀新港中心地庫B02號舖 double-park 尖沙咀新港中心LG31號舖 FIVE CM 尖沙咀新港中心LG37號舖 izzue 尖沙咀新港中心LG37號舖 tout à coup 尖沙咀新港中心一樓139A號舖 I.T OUTLET 尖沙咀新港中心三樓301號舖

