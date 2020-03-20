9大潮牌Aape/i.t/:CHOCOOLATE開倉減至2折　精選45件必買推介

春天到來，天氣逐漸變得溫暖潮濕，大家又是時候收起過季厚䄛，購買春夏季服裝。近期潮流品牌 i.t 攜同 Aape、:CHOCOOLATE 等潮牌，推出春夏Mega Sale大減價，劈價減至2折發售，不少大熱款式減至百元一件，相當吸引。

i.t 於今日(３月23日）至4月2日舉行優惠活動Mega Sale@Silvercord，潮流品牌 i.t、AAPE、:CHOCOOLATE、izzue等9間指定店舖於新港中心進行激減優惠，低至2折售賣春夏季服裝。旗下品牌如as know as de base、BEAMS BOY 、Deus Ex Machina、b+ab都有得減，最平$79有交易。

👇👇👇 部分減價商品 👇👇👇

+ 19 + 18 + 17

優惠品牌分店分佈於尖沙咀新港中心各樓層，記者首推先進去位於二樓的AAPE。

作為日本裏原宿潮流品牌巨頭A Bathing Ape推出的副牌，雖然主攻年輕人服裝市場，不過對於不少年輕人而言，入場價格仍略嫌昂貴。今次Mega Sale低至2折發售春夏季商品，多款夏季短袖T恤僅售$249，絕對是亮點之一。

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+ 18 + 17 + 16

:CHOCOOLATE在今次Mega Sale中同樣有減價，不過相比之下，記者較為推薦前往位於二樓的i.t。上述提及as know as de base、BEAMS BOY 、Deus Ex Machina、FIVE CM等歐美日韓潮牌皆開設於i.t門市內，服裝設計款式更多元化，店內面積更大逛起來也更舒適。

記者大致行一轉，發現服裝風格相當多元化，逛的時候不妨先逛一圈，比如喜好日系風格不妨Mark實As Know As等日牌商品，喜愛韓國或歐美風則直奔ROCKET X LUNCH、MUSIUM DIV.等品牌。

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服裝

+ 12 + 11 + 10

鞋款

+ 11 + 10 + 9

另外其他品牌門市如izzue、double-park則分佈在同一商場內不同樓層，有興趣可以參考下方地址前往選購。要留意個品牌優惠期間不盡相同，前往之前就要細心留意。

【Mega Sale@Silvercord · 詳細資料】

🏠以下店舖優惠期由3月20日至4月2日

i.t 尖沙咀新港中心二樓241D號舖AAPE 尖沙咀新港中心二樓241A號舖

b+ab 尖沙咀新港中心一樓139A號舖 :CHOCOOLATE 尖沙咀新港中心地庫B02號舖 double-park 尖沙咀新港中心LG31號舖 FIVE CM 尖沙咀新港中心LG37號舖 izzue 尖沙咀新港中心LG37號舖 tout à coup 尖沙咀新港中心一樓139A號舖 I.T OUTLET 尖沙咀新港中心三樓301號舖

【條款及細則】