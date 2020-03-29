第一次電髪轉眼變直髪？6個錯誤理髪動作令曲髮難持久│BetterU#17

女生想要從少女蛻變成淑女，一定會試試看電一頭曲髮增加女人味！不過一擲千金（或幾百元）電了髮之後，怎麼幾天過後就直了呢？明明別人的曲髮就超級美，為何我的就是不一樣？原來是打理方式的問題！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

電完髮總是很快就直回來！（《金秘書為何那樣》劇照）

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