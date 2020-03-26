新冠肺炎│專家數Post-grad、見工網上面試10個扣分位│BetterU#16

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！

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最近是Post-graduate Programme面試期，但在COVID-19新冠肺炎的疫情之下，為免增加接觸，不少面試都「轉陣」，移師到網絡面試，日前更有銀行與求職者網上面試時，將面試過程拍攝並上傳，惹來網民熱話！到底網上視像面試，與面對面面試有何分別？有幾多伏位要注意？

「你睇呢個求職者屋企幾亂！」（《交友網戰》劇照）

專家啊！請拯救不懂網上面試的我們！摩卡少女就請教「MP HR Community」、Facebook專頁「HR小薯蓉」的創辦人，讓他醒大家幾招，讓大家可以好好避開網上Interview雷位！

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