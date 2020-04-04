迪士尼12位反派變身超靚韓look　插畫家筆下壞皇后變朝鮮皇妃！

迪士尼電影中的壞角色們都面目可憎，胖如烏蘇拉、癲瘋如庫伊拉、奸險如壞皇后，不少迪士尼電影粉絲都視他們為眼中釘，恨不得他們原地消失。不過要是他們的模樣長成這個模樣，相信各位粉絲或許會對他們稍微改觀！

在韓國插畫家Wooh Nayoung筆下，眾多面目可憎的反派角色們全部擁有偶像團體出道的臉孔，加上韓國傳統服飾服裝元素，庫伊拉束起加髢假髻盛氣凌人中居然帶點嫵媚，而獅子王裏的刀疤雖然仍見橫跨左眼的疤痕，不過加上那挑逗指數MAX的食指，整個模樣看起來相當「誘人」。

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反派換上韓國傳統服裝後面，是不是吸引力大增呢？庫伊拉的模樣尤其像韓劇《擁抱太陽的月亮》的巫女，特別有親切感。當然Wooh Nayoung也有為正派角色及公主換上韓服，不過對比反派角色的形象大改造，看起來就沒有那麼震撼了！你又有什麼看法呢？

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同場加映：迪士尼公主原來性格超差！日本神人惡搞情景相當嚇人

迪士尼作為常年熱搜字眼，經常被不同藝術家二次創作，當中也有不少搞笑作品，小凡網民。早前日本藝術家Shusaku Takaoka利用拼圖技術，拼貼出迪士尼公主角色們的「真實行徑」，吸煙、舉中指、半夜看Netflix等無奇不有，從另一方面來說，都算是讓大家「驚為天人」吧！

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白雪公主

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灰姑娘、寶嘉康蒂、茉莉公主、小熊維尼

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