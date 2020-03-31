動物之森｜動物森友會崩潰玩家秒懂20張Memes　怒釣鱸魚攻擊鄰居

《動物之森》系列新作《動物森友會／Animal Crossing: New Horizons》（簡稱「動森」）推出快近兩週，各位「開荒者」們是否仍然無限輪迴於刷狼蛛和釣鱸魚之間呢？ 有網民就專門開了一個《動森迷因Animal crossing memes》Facebook專頁，專門分享有關「動森」的趣聞趣事。

《動物森友會》推出以來，玩家們都埋首在島嶼內，瘋狂挖礦石以及無止境釣魚。看來有不少玩家對鱸魚及竹夾魚深有怨言，也有玩家對樣衰鄰居深深不忿，於是在網上分享大量Memes求抱抱、求安慰。記者挑選了Facebook專頁內20張深有共鳴的Memes，你又是否有共鳴呢？

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同場加映①：動物森友會5大黑暗面

你看完以後，還覺得自己應該加入《動物之森》的「開荒大聯盟」嗎？有台灣網民就在PTT討論區上發文詢問「動物森林是讓小朋友提早看到黑暗面嗎？」，意外總結出《動物之森》的5大黑暗面。

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剩低仲有邊2點？即刻按連結看更多：動物森友會5大黑暗面 網民嘆遊戲太像殘酷現實

同場加映②：奇招趕走樣衰NPC

想讓自己的島嶼變得更精緻，可以由外貌不揚的NPC下手（誤）。有台灣玩家就在巴哈姆特討論區中發文分享，他的起手鄰居，居然是一隻食蟻獸及一隻黑妹豬，簡直慘不忍睹！因此就在心中立志，盤算出驚天大計將她趕離島嶼。

👇👇👇 網民趕走鄰居實錄👇👇👇

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以上劇情當然全是虛構！想要趕走鄰居其實另有妙法。

想知道就要點擊連結看更多：嫌鄰居太醜台灣玩家奇招趕走NPC最終能否成功？