玄彬在北韓人眼中不是帥哥！脫北YouTuber分享當北韓靚仔3大條件

雖然韓劇《愛的迫降》已經播完一段時間了，但北韓熱潮亦未減退。最近，脫北YouTuber「北韓男子」在YouTube上分享「北韓人眼中的帥哥條件」，更說「玄彬在北韓不能稱得上靚仔」。想成為北韓帥哥，需要具備甚麼條件？

玄彬於《愛的迫降》飾演北韓軍官利正赫／《愛的迫降》劇照

在北韓，甚麼人才能被稱得上「帥哥」？／《愛的迫降》劇照

北韓人的審美觀

韓劇《愛的迫降》雖然已經播完一段時間，但人氣仍然未減退。劇情前半部分的背景在北韓，因而引起很多劇迷對真實北韓的好奇心。不少脫北者紛紛透過社交媒體與大眾分享在北韓經歷的事情。最近，一名脫北YouTuber「北韓男子」於YouTube上分享「北韓最怕的三類人」，其中談及關於北韓人的審美眼光。到底在北韓，甚麼類型的男人才能稱得上是帥哥？

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北韓8大奇怪法例

早前，另一名脫北YouTuber姜娜拉 （譯音）亦於YouTube上分享關於北韓的騎呢法例。其中不少相關的條例都曾經出現在《愛的迫降》中。到底，北韓的法例又幾騎呢？

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