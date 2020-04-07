不能說的秘密！女生票選5件無法向男友坦白的事｜拍拖要考牌#24

愛情求生手冊！情路上陷阱處處，一不留神激嬲男/女朋友，從此過著慘痛的生活。香港地豈止生仔、擔遮要考牌，《開罐 Opener》為各位愛情新牌仔，增加情場求生技。 📧 如果你遇上感情難題，可以email到opener@hk01.com，《拍拖要考牌》會邀請專家免費為你解答。 📧

《女主角失格》劇照

常言道，情侶長久的相處之道在於彼此坦誠，但情侶間總有些難以啟齒的事，讓人無法開口吧。日本雜誌《CanCam》上月訪問了101位女生，發現有31%承認有秘密曾對男友隱瞞。究竟有哪5件事，讓女生們無法向男友坦白呢？（彼氏に言えない「秘密がある」女子は約3割。何を隠しているの？）

@CanCam.jp

調查結果超驚人，一些在男生眼中完全不懂為何要說謊的原因，都竟是女生無法向男友坦白的秘密，果然是男女大不同！究竟101位女生認為哪5件是無法向男友坦白的秘密呢？

▼▼▼▼點擊看女生票選5個對男友不能說的秘密▼▼▼▼

+ 3 + 2

早前有日本「心水清」的網民指情侶來來去去都只有3大類型，歸納出3種交往模式，分別是「其中一方特別喜歡另一方型」、「互相依賴型」及「和朋友差不多」。又列出6點「能夠長久交往的情侶特點」，快看看你和另一半中了多少項！

▼▼▼▼點擊看網民分享情侶交往模式＋6個長久交往特質▼▼▼▼

+ 21 + 20 + 19

想看交往模式都分3類？網民數6個長久交往的情侶特質｜拍拖要考牌#18全部內容？即按看全文。