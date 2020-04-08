NETFLIX 推薦｜煲劇學英文必追7套大熱歐美劇　英文進步神速靠5招

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，全城留家抗疫。悶到發慌了嗎？不妨趁這個時間，在家煲劇學好英文！以下7套NETFLIX大熱歐美劇，絕對是煲劇學英文之選。但千萬不要「睇完就算」，要有效學英文就要做足煲劇學英文5部曲。

《Black Mirror》劇照

有甚麼比在家煲劇更爽？就是一邊耍廢煲劇，一邊能提升英文水平！但只是隨便看看，並不代表能學好英文喔，要讓英文學習進步神速，就要知道「煲劇學英文5部曲」！看畢5個步驟後，不妨按自己的喜好和程度，再選擇劇集狂煲，讓在家抗疫的時間不白過。

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NETFLIX片單選擇太多，讓大家都有點選擇困難症是嗎？以下7套學英文必追大熱歐美劇，又會否是你的心水呢？

1. 《The Good Place / 良善之地》

雖然這套《The Good Place / 良善之地》有點科幻成份，故事講述一個本來死了要去Bad Place 的壞人Eleanor（Kristen Bell 飾），卻因「來世公式」的錯誤而去到了好人才能到的Good Place，從而發生的爆笑故事。劇情圍繞一些生活瑣事，比起傳統處境劇對白搞笑得來超貼地，是學英文不錯的選擇。

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2. 《You /安眠書店》

相信大家對《You /安眠書店》的男主角並不陌生，就是神劇《Gossip Girl》的怕羞仔Dan！故事講Penn Badgley飾演的書店老闆Joe，有一天偶遇美麗的客人Beck，並對她一見鍾情，於是Joe用各種跟蹤、搜索的方法接近Beck⋯⋯《You /安眠書店》近期大熱，Netflix已經有第二季，男生跟Joe讀著追女仔對白，說不定有一天會派上用場。

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